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В элитных коттеджах Алматы ликвидированы три интим-салона

07.07.2021 8317
В элитных коттеджах Алматы ликвидированы три интим-салона
АЛМАТЫ. 7 ИЮЛЯ - В Медеуском и Бостандыкском районах Алматы выявлены три массажных салона, сотрудницы которого оказывали интим-услуги, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Три массажных салона ликвидировали в минувшие выходные полицейские Алматы. Дислоцированы они, по данным сотрудников криминальной полиции, в Бостандыкском и Медеуском районах мегаполиса, сообщает Polisia.kz.
 

Примечательно, что эти интим-салоны располагались в элитных, больших коттеджах, где клиент при желании также может посетить сауну и получить SPA-процедуры. Всего на трех объектах задержаны 20 женщин, занимающихся проституцией под статусом "массажисток", и три администратора. Двое из работников салонов - уроженцы Узбекистана и Российской Федерации, еще одна - гражданка Республики Кыргызстан. Работники указанных заведений для проверки личности и привлечения к ответственности доставлены в департамент полиции города. К слову, меры также приняты в отношении владельцев строений, предоставивших помещения заведомо для занятия проституцией и организацию притона", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

 

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