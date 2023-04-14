В ФСБ России назвали организатора теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский

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Москва. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Теракт, в котором погиб военкор Максим Фомин (работал под псевдонимом Владлен Татарский), организовали спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды российской оппозиции за рубежом.





Убийство вместе с Дарьей Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов, который передал ей взрывное устройство через службу доставки, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.





Установлено, что Денисов в феврале приехал в Москву из Киева через территорию Латвии, а после теракта 3 апреля вылетел в Турцию транзитом через Армению. Его готовятся объявить в международный розыск.





По данным издания, Трепова совершила теракт в результате неоднократных призывов руководителей Фонда борьбы с коррупцией (организация, выполняющая функции иностранного агента и запрещенная в России) Леонида Волкова и Ивана Жданова (физическое лицо, выполняющее функции иноагента).



