В хищении 840 млн тенге из Нацфонда подозревается предприниматель в СКО

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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Варшавы задержан мужчина, который в декабре 2014 года обманом похитил у граждан Казахстана деньги в размере одного миллиона долларов США. Об этом сообщает официальный портал МВД РК - В аэропорту Варшавы задержан мужчина, который в декабре 2014 года обманом похитил у граждан Казахстана деньги в размере одного миллиона долларов США. Об этом сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz





Кроме того, в городе Анталье Турецкой Республики задержана 39-летняя женщина, которая завладела деньгами жителей Алматы на общую сумму 146 тысяч долларов США.





Как отметил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов, работа с зарубежными коллегами проводится на постоянной основе. С начала года за пределами республики установлен и задержан 21 разыскиваемый.





В целом за два месяца 2025 года сотрудниками МВД задержано 311 подозреваемых, разыскиваемых правоохранительными органами Республики Казахстан. Из них: за убийства - 7; за разбойные нападения - 1; за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - 6; за грабежи - 7; за вымогательства - 1; за кражи - 75; за преступления, связанные с наркотиками - 10.





Кроме того, установлено местонахождение 145 без вести пропавших лиц.





В Туркестанской области столичными полицейскими задержан 40-летний мужчина, который в прошлом году открыто похитил автомашину жителя Астаны. В Мангистауской области сотрудниками департамента полиции Кызылординской области задержан 50-летний мужчина, реализовавший более 9 кг гашиша", - сообщил начальник департамента криминальной полиции.





Полицией Казахстана для стран СНГ и дальнего зарубежья задержано 85 преступников.





В Туркестанской области при попытке пересечения государственной границы задержан 42-летний разыскиваемый правоохранительными органами России за совершение убийства жителя Москвы. Также в Жамбылской области задержан иностранец, у которого в 2014 году полицейские Таджикистана изъяли более 72 кг гашиша", - рассказал Канат Нурмагамбетов.