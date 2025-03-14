13.03.2025, 14:07 46396
В хищении 840 млн тенге из Нацфонда подозревается предприниматель в СКО
Средства были выделены на покупку оборудования и строительство теплиц
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Петропавловск. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Завершено досудебное расследование в отношении руководителя коммерческой организации в Северо-Казахстанской области. Он подозревается в хищении 840 млн тенге из Национального фонда, сообщает Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции.
По информации ведомства, бизнесмен подозревается в хищении бюджетных средств в размере 840 млн тенге, выделенных из Нацфонда на приобретение оборудования по выращиванию листовых овощей и для строительства тепличного комплекса.
Обвиняемый предан суду.
Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит", - добавили в Антикоре.
Напомним, в Туркестанской области осужден экс-руководитель КГУ "Жасыл аймак". Он признан виновными в хищении бюджетных средств в сумме 14,9 млн тенге путем закупа дешевых пестицидов и гербицидов, несоответствующих технической спецификации и предъявляемым требованиям качества.
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14.03.2025, 10:29 15846
В Павлодарской области работник дочерней компании КТЖ задержан за сбыт наркотических средств
Фото: Polisia.kz
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Павлодар. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В результате совместной работы УБОП полиции Павлодарской области и прокуратуры были задержаны двое жителей города, которые занимались распространением наркотиков. Установлено, что один из задержанных является действующим работником ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки", сообщает Polisia.kz.
В процессе обыска обнаружено и изъято около 700 граммов наркотических веществ, а также ювелирные электронные весы, электрошокер, пневматический пистолет, два ружья и боеприпасы.
Возбуждены уголовные дела по двум статьям уголовного кодекса Республики Казахстан за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Подозреваемые взяты под стражу", - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
14.03.2025, 09:44 15016
Подозреваемый в хищении у казахстанцев $1 млн задержан в Варшаве
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Варшавы задержан мужчина, который в декабре 2014 года обманом похитил у граждан Казахстана деньги в размере одного миллиона долларов США. Об этом сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
Кроме того, в городе Анталье Турецкой Республики задержана 39-летняя женщина, которая завладела деньгами жителей Алматы на общую сумму 146 тысяч долларов США.
Как отметил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов, работа с зарубежными коллегами проводится на постоянной основе. С начала года за пределами республики установлен и задержан 21 разыскиваемый.
В целом за два месяца 2025 года сотрудниками МВД задержано 311 подозреваемых, разыскиваемых правоохранительными органами Республики Казахстан. Из них: за убийства - 7; за разбойные нападения - 1; за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - 6; за грабежи - 7; за вымогательства - 1; за кражи - 75; за преступления, связанные с наркотиками - 10.
Кроме того, установлено местонахождение 145 без вести пропавших лиц.
В Туркестанской области столичными полицейскими задержан 40-летний мужчина, который в прошлом году открыто похитил автомашину жителя Астаны. В Мангистауской области сотрудниками департамента полиции Кызылординской области задержан 50-летний мужчина, реализовавший более 9 кг гашиша", - сообщил начальник департамента криминальной полиции.
Полицией Казахстана для стран СНГ и дальнего зарубежья задержано 85 преступников.
В Туркестанской области при попытке пересечения государственной границы задержан 42-летний разыскиваемый правоохранительными органами России за совершение убийства жителя Москвы. Также в Жамбылской области задержан иностранец, у которого в 2014 году полицейские Таджикистана изъяли более 72 кг гашиша", - рассказал Канат Нурмагамбетов.
13.03.2025, 19:29 40011
Житель Астаны продавал мясо павших животных
Нарушитель привлечен к административной ответственности
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане с 11 по 31 марта проводятся оперативно-профилактическое мероприятие "Скотокрад", направленное на профилактику и выявление лиц, причастных к совершению краж скота, пресечение незаконной деятельности пунктов приема, перевозки и не законной реализации мяса, а также выявление мест изготовления и выдачи поддельных ветеринарных справок, сообщает ДП столицы.
За период проведения ОПМ сотрудники полиции на ТЦ "Евразия-1" и на посту "Куйгенжар" выявили три факта перевозки мясной продукции без соответствующих документов. Проверены крестьянские хозяйства, фермы, отгонные точки и убойные пункты, с владельцами которых проведена профилактическая беседа о санитарных нормах.
Также во время проведенных мероприятий задержан 34-летний мужчина, который организовавший продажу непригодного для употребления мяса. В подпольном цехе перерабатывали и продавали мертвечину (туши баранов). Ведется экспертиза. Правонарушитель привлечен к административной ответственности.
11 февраля министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в ходе брифинга в правительстве рассказал, почему в Казахстане выросли цены на мясо.
13.03.2025, 17:55 41816
Четырех религиозных радикалов задержали в Алматы
Фото: pexels.com
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Алматы. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Четырех религиозных радикалов задержали сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана в Алматы, сообщает Антитеррористический центр РК.
По подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, задержаны четыре гражданина Казахстана. В ходе обысков по местам их проживания изъяты вещественные доказательства", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что проводится досудебное расследование по статье 256 Уголовного кодекса РК (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма).
Ранее в городах Алматы, Шымкенте и в Туркестанской области задержали четырех религиозных радикалов.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
13.03.2025, 11:01 50316
Расследование в отношении торговавшего криптовалютой подростка завершили в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент агентства по финансовому мониторингу Алматы завершил расследование по факту незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов, сообщает пресс-служба ведомства.
В сентябре 2020 года, будучи несовершеннолетним, подозреваемый разместил объявления о проведении обменных операций в мессенджере "Telegram" и на платформе "OLX". Поскольку пользователями криптобиржи Binance могут быть только совершеннолетние, он обратился к своему старшему брату с просьбой пройти верификацию для создания аккаунта. В 2021 году он зарегистрировал дополнительно три аккаунта на имена своих родственников с целью дробления оборотных сумм и минимизации рисков блокировки. В результате с 2021 по 2024 годы осуществлен незаконный оборот цифровых активов на общую сумму 5,6 млрд тенге", - рассказали в АФМ.
Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену составлял от 0,5% до 2,5%.
На незаконно полученные вознаграждения подозреваемый приобрел автомашину Mitsubishi.
Суд признал подсудимого виновным по статье 214 УК РК "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере" и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года.
В доход государства конфискованы цифровые активы на сумму 5172 USDТ и автомашина Mitsubishi.
В АФМ добавили, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы.
По данным ведомства, в 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT(около 2,5 млрд тенге).
В АФМ напомнили, что, в соответствии с законом РК "О цифровых активах", любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на территории страны, требует наличия лицензии.
Ранее в СКО трое граждан были осуждены за незаконный оборот цифровых активов. Они переводили их в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 млн тенге.
13.03.2025, 08:46 53066
В МВД Казахстана прокомментировали задержание участницы международной ОПГ, занимавшейся торговлей органами
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана на железнодорожном пункте пропуска между Украиной и Польшей польские правоохранительные органы задержали 35-летнюю подозреваемую, которая с 2020 года находилась в международном розыске, объявленном правоохранительными органами Казахстана, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
Задержанная подозревается в участии в международной организованной преступной группе, занимавшейся торговлей человеческими органами на черном рынке. Следствие установило, что в период с 2017 по 2018 год участники этой преступной группы осуществляли незаконные сделки по трансплантации органов в медицинских учреждениях Республики Казахстан", - проинформировали в ведомстве.
По данным МВД, в противоправные схемы были вовлечены граждане Израиля, Украины, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
По имеющимся данным, задержанная отвечала за встречу и размещение доноров и реципиентов, организацию их медицинских обследований, оплату расходов, а также за обеспечение соблюдения ими мер конспирации. Кроме того, она инструктировала доноров по вопросам маскировки, в том числе по запоминанию ложных сведений о родственных связях с реципиентами", - сообщили в министерстве.
В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанной в Казахстан для проведения дальнейших следственных действий.
Ранее сообщалось, что полиция Польши задержала разыскиваемую Интерполом за торговлю человеческими органами 35-летнюю украинку. Женщину приговорили к 12 годам тюрьмы за торговлю человеческими органами и участие в организованной международной преступной группировке.
12.03.2025, 16:40 66406
В МВД прокомментировали избиение санитаром напавшего на ребенка в лифте подростка
Проводится досудебное расследование
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане санитара обвинили в избиении подростка, который напал на ребенка в лифте в одном из столичных жилых комплексов.
Что касается информации о санитаре, нанесшем телесные повреждения подозреваемому несовершеннолетнему лицу, по данному факту мы проводим досудебное расследование. Возбуждено уголовное дело", - рассказал изданию Kazinform вице-министр МВД Санжар Адилов в кулуарах мажилиса.
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств по этому делу. По результатам расследования МВД внесет в уполномоченный орган акт о недопущении впредь подобных правонарушений.
Напомним, 12 февраля в Астане психически нездоровый подросток напал в лифте с ножом на пятилетнего мальчика и нанес ему несколько ножевых ранений. Ребенка госпитализировали. Подростка отправили в психиатрический стационар.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
12.03.2025, 15:12 60051
Устройство sim-box для мошеннических звонков и рассылок изъято у иностранца в Астане
В переоборудованном салоне авто обнаружены два мобильных аппаратных комплекса sim-box на 128 слотов для SIM-карт, 50 SIM-карт различных сотовых операторов и Wi-Fi-роутер
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане у гражданина Украины изъяты мобильные аппаратные комплексы sim-box в переоборудованном салоне автомобиля, сообщает столичная прокуратура.
В Астане полиция задержала автомобиль под управлением гражданина Украины. В ходе осмотра переоборудованного салона автомобиля были обнаружены два мобильных аппаратных комплекса sim-box на 128 слотов для SIM-карт, 50 SIM-карт различных сотовых операторов и Wi-Fi-роутер.
Начато досудебное расследование по факту неправомерного использования программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства.
Подозреваемый помещен под стражу.
Как пояснили в прокуратуре, устройства sim-box - это оборудование, применяемое в целях генерации или подмены мобильных номеров и позволяющее обходить ограничения, установленные мобильными операторами.
Злоумышленники используют эти устройства для отправки фишинговых сообщений, массовых звонков, а также регистрации аккаунтов на различных онлайн-платформах с поддельными номерами, скрывая личность мошенника и создавая видимость легитимности.
Ранее в Алматы ликвидировали два офиса интернет-мошенников.
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