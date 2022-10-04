В Караганде клиент с игрушечным пистолетом ограбил игровой клуб

Фото: Polisia.kz
КАРАГАНДА. 3 ОКТЯБРЯ - В Караганде 34-летний постоянный клиент, угрожая игрушечным пистолетом, забрал из кассы игрового клуба около 4 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, инцидент произошел 30 сентября.
Сотрудницы данного клуба показали, что один из постоянных клиентов, неожиданно выхватив предмет, внешне похожий на пистолет, потребовал отдать деньги из кассы. Завладев суммой в размере 3,9 млн тенге, злоумышленник скрылся с места происшествия. Установлен подозреваемый - 34-летний мужчина. Он дал признательные показания, пояснив, что проиграл большую сумму и решил восполнить свои финансовые потери, совершив разбой в игровом клубе", - проинформировали в полиции.
Игрушечный пистолет изъят в качестве вещественного доказательства.
Ведется досудебное расследование по статье 192 УК РК (Разбой). Задержанный водворен в изолятор временного содержания.