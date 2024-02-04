03.02.2024, 11:04 22096

В Караганде ликвидировали нарколабораторию

В ходе обысков изъято более 1,5 кг психотропных веществ
В Караганде ликвидировали нарколабораторию
Фото: КНБ РК
Караганда. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники департамента КНБ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, располагавшейся в арендованном частном доме Караганды, сообщает пресс-служба КНБ РК.

24-25 января оперативники по подозрению в незаконном изготовлении наркотиков с целью сбыта на территории Казахстана задержали двоих граждан.

В ходе обысков изъято более 1,5 кг психотропных веществ, что эквивалентно около 7,5 тыс. разовых доз, а также компоненты и оборудование для их приготовления.

По имеющимся данным, лаборатория была создана недавно, а проведенная ДКНБ операция сорвала попытку подозреваемых развернуть масштабное производство и реализацию наркотиков.

Начато досудебное расследование. С санкции суда к задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В конце января крупнейшую в Казахстане нарколабораторию ликвидировали в Алматы. Объем изъятого мефедрона эквивалентен примерно 610 тысячам разовых доз.
 
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Теги:КНБликвидациянарколаборатория

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03.02.2024, 13:22 18576

Уполномоченный по правам человека прокомментировал инцидент с кражей невесты в Шымкенте

Похитителю грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет
Уполномоченный по правам человека прокомментировал инцидент с кражей невесты в Шымкенте
Фото: freepik.com
Шымкент. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте 22-летний уроженец Мангистауской области похитил девушку, чтобы жениться на ней. При этом потерпевшая и похититель не были знакомы.

После обращения родственников пострадавшей подозреваемый был задержан, сейчас он находится под следствием. Согласно нормам действующего законодательства ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет. Представитель уполномоченного по правам человека в РК по Шымкенту также присоединился к работе по делу о похищении девушки, этот прецедент находится у него на контроле.

Случай в Шымкенте - вопиющий, мы взяли его на контроль. Представитель уполномоченного по правам человека в РК по Шымкенту уже присоединился к работе по делу о похищении девушки", - прокомментировал ситуацию уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев.


Напомним, в 2023 году омбудсмен инициировал внесение ряда поправок в уголовное законодательство, в частности введение отдельной статьи и исключение примечания к статье 125 Уголовного кодекса, предусматривающего освобождение от уголовной ответственности в случае добровольного освобождения жертвы.
 
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Теги:ПохищениеОтветственностьНевеста
03.02.2024, 09:46 23776

В ВКО живодер зарубил топором щенков

На учете он нигде не состоит
В ВКО живодер зарубил топором щенков
Фото: freepik.com
Усть-Каменогорск. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские установили личность живодера, зарубившего щенков топором, сообщает YK-news.kz.

Это 56-летний житель Усть-Каменогорска. На учете он нигде не состоит. В связи с жестоким обращением с животными началось досудебное расследование.

Напомним, в ноябре 2023 года в одном из домов Павлодара по записям с видеокамер увидели жестокое обращение с животным. Инцидент произошел 23 ноября в подъезде. На записи женщина разливает уксус на лестничной площадке подъезда, а потом льет его на кошку.
 
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Теги:ВКОжестокостьживотные
02.02.2024, 19:36 47796

На 2,5 млн тенге оштрафовали "заминировавшего" рейс Астана - Санкт-Петербург иностранца

Правонарушитель полностью признал свою вину
На 2,5 млн тенге оштрафовали "заминировавшего" рейс Астана - Санкт-Петербург иностранца
Фото: depositphotos.com
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на 2,5 млн тенге оштрафовали "заминировавшего" рейс Астана - Санкт-Петербург 36-летнего иностранца, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.

В конце января текущего года решением межрайонного суда по уголовным делам Астаны данный гражданин признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 750 МРП (2 587 700 тенге) ", - сообщил начальник департамента Бакытжан Малыбаев.


Подчеркивается, что по вышеуказанному факту проведено досудебное расследование.

В ходе следствия правонарушитель свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что пошел на такой необдуманный шаг после семейной ссоры", - добавили в пресс-службе.


Напомним, в Казахстане увеличилось количество лжетеррористов.
 
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Теги:ШтрафРКлжетерроризм
02.02.2024, 13:36 61591

Планировавшего воевать на стороне террористов в Сирии казахстанца задержал КНБ

Ему вменяют обвинение за пропаганду и призывы к совершению актов терроризма
Шымкент. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Задержан житель Туркестанской области, который планировал перебраться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов, сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана.

1 февраля 2024 года по подозрению в пропаганде терроризма в Шымкенте задержан житель Туркестанской области.

По материалам следствия, он планировал переправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических группировок",- сказано в сообщении ведомства.


В отношении задержанного расследуется уголовное дело по статье УК РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма", проводятся следственные действия.

Напомним, 20 и 24 января 2024 года КНБ РК при содействии органов прокуратуры и полиции в Астане, Шымкенте и Актюбинской области проведены спецоперации по пресечению деятельности религиозных радикалов.  
 
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Теги:СирияТерроризмКНБ
02.02.2024, 10:00 68716

Обманувшего более 230 человек мошенника задержали в Кызылорде

Сумма ущерба составила 2,9 млрд тенге
Кызылорда. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылорде задержан подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

Установлено, что он в группе лиц в 2021-2022 годах оформлял фиктивные автокредиты на граждан. Всего пострадало 235 человек, ущерб составил 2,9 млрд тенге", - рассказали в ведомстве.


В ходе расследования Каржауов скрылся и был объявлен в розыск. В настоящее время задержанный водворен в следственный изолятор города Кызылорды.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", - сообщили в Генпрокуратуре.


Напомним, в этом году в Казахстане запустят систему выявления подозрительных денежных операций. По данным МВД, в 2023 году казахстанцы отдали интернет-мошенникам свыше 11 млрд тенге.
 
01.02.2024, 19:19 92861

В Караганде задержали подозреваемого в избиении водителя скорой  

В ходе расследования он скрылся и был объявлен в розыск
В Караганде задержали подозреваемого в избиении водителя скорой
Караганда. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 1 февраля, при координации Генеральной прокуратуры в Карагандинской области задержан Нурболат Дакебаев, подозреваемый в нанесении телесных повреждений водителю скорой 27 января в Караганде, сообщает пресс-служба Гепрокуратуры.

В ходе расследования он скрылся и был объявлен в розыск.

В настоящее время Дакебаев водворен в изолятор временного содержания.


За совершение инкриминируемого ему преступления максимальным наказанием является лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью из хулиганских побуждений.

В Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой помощи.
 
01.02.2024, 14:36 102626

Одного из организаторов транснациональной финпирамиды Questra Holding экстрадировали из Испании   

Преступная группа обманула более 800 граждан и причинила им ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге
Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Королевства Испания для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован подозреваемый в участии в транснациональной организованной группе, связанной с деятельностью финансовой пирамиды, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Казахстана.


Как рассказали в ведомстве, экстрадированный подозревается в том, что в период за 2016-2017 годы с сообщниками из других стран с целью незаконного обогащения создали компанию Questra Holding.

На территории разных государств в интернет-сетях были созданы веб-сайты, на которых для привлечения большего количества вкладчиков размещалась информация о продаже вымышленных инвестиционных портфелей компании", - пояснили в Генпрокуратуре.


Отмечается, что преступная группа обманула более 800 граждан и причинила им ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге.

По данному факту начато досудебное расследование, и подозреваемые были объявлены в международный розыск.

В декабре 2022 года один из фигурантов по экстрадиционному запросу Генеральной прокуратуры РК был задержан на территории Испании. В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны", - рассказали в пресс-службе.


За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря наличию договора между Республикой Казахстан и Королевством Испания о выдаче от 21 ноября 2012 года", - добавили в ведомстве.

 
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Теги:экстрадицияИспанияФинпирамида
01.02.2024, 12:20 95271

В полиции Алматы опровергли информацию о пропаже оружия по делам о январских событиях

В департаменте уточнили, что выявлен факт недостачи оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года
В полиции Алматы опровергли информацию о пропаже оружия по делам о январских событиях
Алматы. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции города Алматы опровергли информацию о пропаже оружия по делам о январских событиях, сообщает пресс-служба ДП.

Информация о пропаже оружия, изъятого по делам о январских событиях 2022 года, не соответствует действительности. Управлением собственной безопасности департамента в ходе ревизии выявлен факт недостачи оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года, а также сданного населением в рамках акции по его выкупу", - проинформировали в пресс-службе.


Кроме того, сообщается, что возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - добавили в департаменте.


Ранее в Алматы был обнаружен схрон с арсеналом оружия, похищенного во время январских событий.
 
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Теги:опровержениеАлматыИнформатика

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