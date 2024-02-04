В Караганде ликвидировали нарколабораторию

В ходе обысков изъято более 1,5 кг психотропных веществ

Фото: КНБ РК

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Караганда. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники департамента КНБ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, располагавшейся в арендованном частном доме Караганды, сообщает пресс-служба - Сотрудники департамента КНБ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, располагавшейся в арендованном частном доме Караганды, сообщает пресс-служба КНБ РК.





24-25 января оперативники по подозрению в незаконном изготовлении наркотиков с целью сбыта на территории Казахстана задержали двоих граждан.





В ходе обысков изъято более 1,5 кг психотропных веществ, что эквивалентно около 7,5 тыс. разовых доз, а также компоненты и оборудование для их приготовления.





По имеющимся данным, лаборатория была создана недавно, а проведенная ДКНБ операция сорвала попытку подозреваемых развернуть масштабное производство и реализацию наркотиков.





Начато досудебное расследование. С санкции суда к задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



