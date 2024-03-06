05.03.2024, 09:46 16381
В Караганде подозреваемому в избиении водителя скорой помощи смягчили статью
Фото: polisia.kz
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Караганда. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Караганде подозреваемому в избиении водителя скорой помощи смягчили статью, сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.
Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Проведенной судебно-медицинской экспертизой установлено, что телесные повреждения потерпевшего относятся к категории легкой степени тяжести. В связи с чем деяния подозреваемого квалифицированы как хулиганство", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что уголовное дело с обвинительным актом направлено прокурору, который, проверив законность принятого решения, предал подозреваемого суду.
Органами внутренних дел уголовное дело в отношении подозреваемого в избиении водителя скорой помощи в Караганде изначально было возбуждено как причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений", - добавили в полиции.
Напомним, в январе стало известно, что в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. Подозреваемого задержали. Было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью из хулиганских побуждений.
Позже в Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой.
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05.03.2024, 19:33 5011
В Атырау неизвестный напал на водителя автобуса
Фото: Polisia.kz
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Атырау. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Инцидент произошел во вторник, 5 марта, в автобусе маршрута № 22. Неизвестный мужчина напал на водителя с кулаками в ответ на требование оплатить проезд. Транспорт не находился в движении, и трагедии удалось избежать, сообщает AtyrauPress.
По словам директора КГУ "СмартАтырау" Арслана Аронова, в результате потасовки мужчина получил травму лица.
У водителя опухло лицо, челюсть, один глаз. Хулиган убежал, но полиция его задержала. Причина нападения банальная, водитель потребовал оплатить проезд, и тот, видите ли, обиделся. К сожалению, у нас половина населения не платит за проезд. К тому же он сломал валидатор. Теперь должен восстановить", - сообщил Арслан Аронов.
Напомним, вечером 22 декабря близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили. Позже в Сети появилось видео избиения водителя. 25 декабря в полиции сообщили, что дебошир, ударивший женщину-водителя, арестован. Заведено уголовное дело.
В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью.
05.03.2024, 10:25 15876
Очередных наркокурьеров-"глотателей" задержали в аэропорту Актау
Общий вес изъятых веществ - около одного килограмма
Фото: КНБ РК
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Актау. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Комитета национальной безопасности Республики Казахстан задержали наркокурьеров-"глотателей" в Международном аэропорту города Актау, сообщает пресс-служба КНБ.
По подозрению в транспортировке наркотиков задержаны два иностранных гражданина. Рентгеноскопическое исследование показало наличие в их брюшной полости посторонних предметов. Специальными медицинскими процедурами из желудков иностранцев извлечено свыше 30 контейнеров, содержащих героин и синтетические наркотики", - проинформировали в комитете.
Отмечается, что общий вес изъятых веществ составил около одного килограмма.
Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 286 Уголовного кодекса (Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено)", - добавили в пресс-службе.
Ранее в аэропорту Актау КНБ также задержал наркокурьеров-"глотателей".
03.03.2024, 14:32 68516
Склонял подростка к интиму: подполковника Погранслужбы задержали в Алматы Дополнено
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по подозрению в покушении на половую неприкосновенность несовершеннолетнего задержан подполковник пограничной части № 28-74 Нуркадам Керимкулов.
О задержании сообщил Telegram-паблик Egov.Press.
2 марта 2024 года в УП Жетысуского района города Алматы поступило сообщение о задержании по подозрению в педофилии подполковника пограничной части № 28-74 Керимкулова Нуркадама, который в нетрезвом состоянии приехал к 14-летнему мальчику для интимной встречи", - говорится в сообщении.
Паблик также опубликовал скрины переписки подполковника с мальчиком.
Сам задержанный заявил, что просто хотел провести c подростком жизненную беседу.
Агентство Kazakhstan Today ожидает официального комментария по поводу данной информации от департамента полиции Алматы.
Дополнено 03.03.2024, 16.45
Задержание прокомментировали в департаменте полиции Алматы.
По данному факту проверку проводит Южное региональное военно-следственное управление МВД РК. Объективные обстоятельства устанавливаются", - сообщили в ведомстве.
Напомним, 28 февраля мажилисмены одобрили во втором чтении законопроект о пожизненном заключении насильников детей. Однако ранее озвученное предложение депутатов о введении хирургической кастрации насильников несовершеннолетних не нашло отражения в законопроекте.
Ранее в МВД рассказали, что почти треть преступлений в отношении несовершеннолетних в РК - сексуальное насилие.
02.03.2024, 18:31 93171
В Астане задержан находившийся в международном розыске наркоторговец из России
Его разыскивали за производство наркотиков в особо крупном размере
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Столичные полицейские задержали находившегося в международном розыске с октября 2022 года 31-летнего гражданина России, разыскиваемого за производство наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба департамента полиции Астаны.
Задержанный в конце 2019 года на площадке крупнейшего российского даркнет-рынка Hydra создал магазин по продаже наркотиков, которые сбывал через закладки.
Также сообщается, что он занимался производством наркотиков в арендованных квартирах на территории Омской области.
В настоящее время иностранец водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об экстрадиции.
02.03.2024, 14:14 98721
Дело Бишимбаева: экс-супруга сделала заявление
Фото: Скриншот видео
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшая супруга Куандыка Бишимбаева Назым Кахарман отреагировала на пост в Facebook, в котором говорится о попытке изнасилования их с Куандыком Бишимбаевым 10-летней дочери. По ее словам, ребенка оклеветали для дискредитации брата погибшей Салтанат.
На этой неделе, используя этот почти годовалый документ, нагло, безбожно и кощунственно оклеветали меня и мою маленькую дочку в своих, я полагаю, корыстных целях для дискредитации брата погибшей Салтанат. Причем интерпретировали даже не мои слова, а слова того, кто написал рапорт своему начальнику", - сказала Назым.
По рассказу Назым Кахарман, в марте 2023 года ее дочь и сын находились с Бишимбаевым. В одну из ночей дети стали свидетелями драки. О чем дочь и сообщила матери. На следующий день экс-супруга Бишимбаева вызвала полицию.
По ее словам, детей допросили. После чего был сделан вывод, что в отношении детей Айтым Амангельды не нарушил никакого закона. Со слов Назым Кахарман, Айтым Амангельды пришел в дом Куандыка Бишимбаева, потому что получил от Салтанат Нукеновой фотографии с ее побоями.
Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Позже стало известно, что экс-министра обвиняют в истязании и убийстве.
Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".
1 марта стала известна дата предварительного слушания по делу бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева.
Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
02.03.2024, 11:51 101261
Житель Семея с ножом преследовал девочку и ранил полицейского
Фото: Polisia.kz
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Семей. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 29 февраля 13-летняя девочка позвонила в полицию и сообщила, что неизвестный мужчина ее преследует. Оператору "102" она пояснила, что ожидает в магазине, боится выйти, сообщает Polisia.kz.
Прибывшие полицейские заметили подозрительного мужчину около супермаркета и попытались выяснить обстоятельства, однако парень, держа в руках нож, стал кидаться на стражей порядка.
Для подкрепления на место прибыл экипаж патрульной полиции. Злоумышленник напал на выходившего из авто патрульного Асхата Ахатова. Несмотря на полученное ножевое ранение, он, применив приемы рукопашного боя, вместе с коллегами обезвредил преступника.
Раненый полицейский был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции.
01.03.2024, 19:29 119756
Задержан экс-вице-министр культуры и спорта - Антикор Дополнено
Фото: Depositphotos
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Алматы. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Задержан экс-вице-министр культуры и спорта. Его подозревают в совершении тяжкого коррупционного преступления. Информацию подтвердили в Антикоре.
В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС департамента полиции Алматы. Расследование продолжается.
Иная информация распространению не подлежит.
Дополнено 02.03.2024, 7.39
Ерлан Кожагапанов родился в 1968 году в Алматинской области. Трудовую деятельность начал в 1989 году.
С 1990 по 1994 годы занимался предпринимательской деятельностью. В разные годы работал в государственных органах и на предприятиях. Занимал должности заместителя акима Астаны, председателя Агентства по делам спорта и физической культуры, исполняющего обязанности советника, советника премьер-министра, вице-министра культуры и спорта.
С апреля по сентябрь 2021 года являлся вице-министром культуры и спорта.
01.03.2024, 18:47 118791
ОПГ Елдоса Коспаева: дело скоро направят в суд
Фото: КНБ РК
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Зампредседателя АФМ Женис Елемесов в кулуарах мажилиса высказался по делу ОПГ Елдоса Коспаева.
По нему расследование окончено. В настоящий момент дело находится на ознакомлении. И как только ознакомление будет окончено, дело будет направлено в суд", - сказал Женис Елемесов.
Напомним, в сентябре 2023 года стало известно о задержании членов ОПГ Елдоса Коспаева. Преступная группа подозревается в применении насилия и угроз, рейдерском захвате имущества предпринимателей. Преступников доставили в Казахстан 6 сентября из Северного Кипра.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?