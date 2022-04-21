В Караганде в отношении Единого расчетного центра комуслуг начато расследование

КОКШЕТАУ. 20 АПРЕЛЯ - 19 апреля в отдел полиции Зерендинского района поступило сообщение о том, что в приемный покой центральной районной больницы за помощью обратилась местная жительница, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пострадавшей поставили диагноз "травматическая ампутация носа", сообщает Polisia.kz

Предварительно установлено, что телесные повреждения женщине в порыве гнева нанес 33-летний сожитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Причиной конфликта стала ревность.

Следственным отделом Зерендинского РОП в отношении подозреваемого начато досудебное расследование по части 1 статьи 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

В настоящее время пострадавшая сообщила полицейским, что намерена примириться с сожителем.