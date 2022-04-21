В Караганде в отношении Единого расчетного центра комуслуг начато расследование

КАРАГАНДА. 20 АПРЕЛЯ - Антимонопольный департамент по Карагандинской области провел анализ рынка биллинговых услуг за 2018 - 2020 годы и 6 месяцев 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По итогам анализа установлено, что ТОО "Единый расчетный центр коммунальных услуг" (ТОО "ЕРЦКУ"), затраты которого включены в тарифы субъектов естественных монополий, получает прибыль, в разы превышающую его затраты. Это влияет на отпускной тариф для потребителей региона, сообщает eKaraganda.
По итогам анализа в действиях ТОО "ЕРЦКУ" выявлены признаки нарушения конкурентного законодательства РК в части установления, поддержания монопольно высоких или низких цен на биллинговые услуги.
На основании выявленных фактов антимонопольный департамент по Карагандинской области начал расследование в отношении Единого расчетного центра.