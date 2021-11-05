В Караганде задержание подозреваемых в двойном убийстве засняли на видео

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КАРАГАНДА. 4 НОЯБРЯ - 4 ноября, около 11.30, в Караганде, во дворе частного дома, с ножевыми ранениями обнаружены тела двух мужчин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полицейские установили, что один из потерпевших 59-летний владелец дома, второй - 72-летний бригадир строительной бригады, которая делала в доме ремонт, сообщает Polisia.kz

По словам свидетелей, двое рабочих нанесли потерпевшим ножевые ранения, завладели автомобилем и скрылись.

Машину со злоумышленниками практически сразу засекли камеры видеонаблюдения департамента полиции области. Оперативный дежурный отслеживал ее движение и всю информацию передавал экипажам патрульной полиции.

В результате проведенных оперативных действий по "горячим следам" сотрудники батальона патрульной полиции УП Темиртау заметили на автодороге Караганды - Темиртау похищенное авто. Они задержали машину, в которой находились подозреваемые - мужчины 34 и 39 лет. Задержанные дали признательные показания. Орудие преступления изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 99 УК РК. Проводятся следственные действия. В настоящее время полицейские устанавливают причины и обстоятельства данного инцидента.