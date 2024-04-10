В Карагандинской области иностранцам незаконно выдано более 700 разрешений на проживание

В преступную схему были вовлечены сотрудники ЦОНов и медучреждений

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Караганда. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области пресечена деятельность преступной группы, в состав которой входили сотрудники ЦОНов, медицинских учреждений и так называемые помогайки, рассказали в областной прокуратуре.





По данным прокуратуры, сотрудники ЦОНов и медучреждений за деньги незаконно выдали иностранцам более 700 разрешений на временное проживание.





Законодательством предусмотрено, что при подаче заявления на получения разрешения на временное проживание требуется личное присутствие и согласие владельца жилья, но фактический регистрация иностранцев производилась в обход всех требований закона", - пояснили в прокуратуре.





Также незаконно выпущены 2 электронно-цифровые подписи, они использовались для подачи более 30 уведомлений о регистрации прибытия иностранных граждан в информационной системе eQonaq.





Отмечается, что все это производилось без ведома владельцев электронной цифровой подписи.





Незаконные схемы по регистрации иностранцев создают риски и предпосылки для проникновения на территорию страны деструктивных лиц", - подчеркнули в прокуратуре.





По данному факту начато досудебное расследование.





Напомним, правила присвоения ИИН иностранцам изменились в Казахстане.





Ранее сообщалось, что из Шымкента выдворены более 800 трудовых мигрантов. У иностранцев выявлены поддельные медсправки и полисы.





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