В Карагандинской области ликвидирована финансовая пирамида

Караганда. 24 августа. Kazakhstan Today - Департаментом экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлен факт организации финансовой (инвестиционной) пирамиды, передает Kazakhstan Today.

По информации КФМ МФ РК факт организации финансовой пирамиды был выявлен 30 июля текущего года.

В ведомстве рассказали, что преступная схема предоставляет извлечение потребительским кооперативом граждан дохода от привлечения денег физических лиц путем перераспределения активов и обогащения одних участников за счет взносов других. Отмечается, что вступительный взнос составлял 180 тыс. тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 217 УК РК (Создание и (или) руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой).





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