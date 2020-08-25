В Карагандинской области ликвидирована финансовая пирамида

По информации КФМ МФ РК факт организации финансовой пирамиды был выявлен 30 июля текущего года.
В ведомстве рассказали, что преступная схема предоставляет извлечение потребительским кооперативом граждан дохода от привлечения денег физических лиц путем перераспределения активов и обогащения одних участников за счет взносов других. Отмечается, что вступительный взнос составлял 180 тыс. тенге.
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 217 УК РК (Создание и (или) руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой).
Ранее сообщалось, что более тысячи казахстанцев стали жертвами финансовой пирамиды "Астана Раушан касса айналымы".
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