В Карагандинской области пресечена деятельность ОПГ, организовавшей незаконный игорный бизнес

В период с января 2018 года по май 2020 года ОПГ в составе 5 человек организовала 7 незаконных игровых точек в городах Жезказган и Сатпаев. При этом сумма извлеченного дохода составила более 16 млн тенге. В результате оперативных мер из незаконного оборота изъято около 200 единиц игрового оборудования", - сообщили в Комитете финансового мониторинга Минфина РК.
На сегодняшний день уголовное дело по данному факту направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.
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