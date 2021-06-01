В Карагандинской области пресечена деятельность преступной группы, обналичившей 2 млрд тенге

КАРАГАНДА. 31 МАЯ - В Карагандинской области ликвидирована ОПГ, обналичившая около 2 млрд тенге, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Деятельность организованной преступной группировки, члены которой за 3 года обналичили около 2 млрд тенге, разоблачил департамент экономических расследований по Карагандинской области, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.

ОПГ из 6 участников действовала в Темиртау. В течение трех лет они выписывали фиктивные бухгалтерские документы, позволяющие недобросовестным налогоплательщикам не платить налоги. В схеме были задействованы 8 подконтрольных группировке фиктивных фирм. В результате противоправной деятельности государственная казна недосчиталась около 200 млн тенге неуплаченных налогов.

В настоящее время задержан организатор группы и один из соучастников. Дело передано в суд.

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