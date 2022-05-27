В Карагандинской области преступники украли рельсов почти на 55 млн тенге

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КАРАГАНДА. 26 МАЯ - Транспортные полицейские задержали группу лиц, совершивших кражу рельсов длиной 222 метра в Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В апреле текущего года группа лиц, используя спецтехнику, совершила кражу рельсов общей длинной 222 метра, предназначенных для укладки и последующей замены на перегоне станции "Жезказган-РЗД-1", - рассказал начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.
При этом повреждено 1600 метров железнодорожного полотна, сумма ущерба составила более 54 млн тенге, сообщили в транспортной полиции.
Полицейские задержали четверых подозреваемых на станции "Караганда-Сортировочная". У них изъяты вещественные доказательства.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 188, часть 4 (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).