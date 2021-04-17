В Каскелене нашли мини-гроб с куклой и фото

ТАЛДЫКОРГАН. 16 АПРЕЛЯ - О странной находке жители Каскелена рассказали в соцсетях , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Там кукла, и на кукле - фото моей мамы. Мы бы хотели дать огласку этому видео. Может, найдется очевидец, который снял его. Мы с этим сталкиваемся первый раз, не знаем, куда обратиться, поэтому просим вас о помощи, предполагаем, это было в Карасайском районе", - говорится в публикации.

Люди в комментариях предположили, что это колдовской обряд.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что в ходе проверки была установлена подозреваемая, ею оказалась 51-летняя знакомая заявительницы. В настоящее время собран материал по статье 131 УК РК (Оскорбление) и для принятия процессуального решения будет направлен в Карасайский районный суд.

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