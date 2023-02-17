16.02.2023, 18:50 8911

В Казахстане благотворительные пансионаты стали рассадниками для приверженцев радикальных течений

Учредители не подчиняются религиозному управлению мусульман страны и поэтому представляют серьезную угрозу
В Казахстане благотворительные пансионаты стали рассадниками для приверженцев радикальных течений
Фото: news.ivest.kz
Алматы. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постояльцы пансионатов, где недавно прошли обыски, рассказали шокирующие подробности о деятельности благотворительных учреждений.

Со слов молодых людей, их заставляли молиться и участвовать в богослужениях неквалифицированные сотрудники, сообщает Almaty.tv.

Нам говорили, если придут с проверкой, нужно прятать книги, это немного странно. Кроме того, раз в полгода приезжали какие-то люди и учили богослужению. Проповеди он читал, мы, конечно, не понимали, о чем там говорится", - рассказал один из постояльцев пансионата.


За отказ совершать коллективные молитвы наставники применяли силу. Богословы пансионата никогда не посещали, а это значит, сомнительной религиозной грамотности или безграмотности парней учили неквалифицированные специалисты.

Там были свои учителя, которые нас учили. Так как мы подростки и не знаем, какой ислам на самом деле, все, что они говорили, мы воспринимали за чистую монету. Помню, что один из наших учителей даже сказал, что они работают незаконно. Это сильно настораживает", - поделился один из постояльцев пансионата.


Самых талантливых наставники в пансионатах обещали отправить на обучение за границу.

Отметим, что оба героя сюжета обучились в пансионатах, принадлежащих одной и той же сомнительной ассоциации, у которой около 90 филиалов по всей стране.

Мы в свое время заключили меморандум с фондом "Жибек жолы". Их учителя в пансионатах должны были прививать детям культурные ценности. Но они не медресе и не имеют права обучать религии. Недавно мы разорвали с ними меморандум", - сообщил ответственный представитель ДУМК по Алматы Елбек Тасбулатулы.


По мнению теолога Руслана Каиргельды, сейчас подобные пансионаты стали рассадником для приверженцев радикальных течений.

Оно называется "Сулейманджи", сейчас они работают в тени и набираются сил. Во-первых, они не подчиняются религиозному управлению мусульман страны и поэтому представляют серьезную угрозу. Их представителей очень много. Не исключено, что они могут быть и в пансионатах", - сказал теолог Руслан Каиргельды.


Напомним, в конце января стало известно, что департамент полиции Алматы расследует уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства несовершеннолетнего и иных преступлениях со стороны благотворительных учреждений, действующих под видом детских пансионатов. Досудебное расследование продолжается. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.
 

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16.02.2023, 14:58 16141

В СКО задержан подозреваемый в изнасиловании 14-летней школьницы

По данному факту назначены соответствующие экспертизы
В СКО задержан подозреваемый в изнасиловании 14-летней школьницы
Фото: pixabay.com
Петропавловск. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области задержан 23-летний житель города Булаево, подозреваемый в изнасиловании 14-летней школьницы, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Информация об изнасиловании появилась в Сети. В департаменте полиции Северо-Казахстанской области прокомментировали публикацию.

15 февраля в дежурную часть отдела полиции района Магжана Жумабаева СКО поступило сообщение, что в одном из домов города Булаево совершено изнасилование 14-летней девочки", - проинформировали в полиции.


Сообщается, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по пункту 1 части 3-1 статьи 120 УК РК (Изнасилование).

Установлен и задержан 23-летний житель Булаево. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. По данному факту назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение", - добавили в ДП СКО.


В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация не подлежит разглашению.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области несколько недель избивали и насиловали похищенную девушку. Также полиция расследует факт группового изнасилования на рынке в Туркестане.

В начале декабря стало известно, что в Атырау извращенец пытался изнасиловать 13-летнюю девочку.
 
16.02.2023, 08:55 24771

В Атырау руководителя департамента МЧС подозревают в получении взятки

Ведется досудебное расследование
В Атырау руководителя департамента МЧС подозревают в получении взятки
Фото: Depositphotos
Атырау. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау по подозрению в получении взятки задержан руководитель департамента промышленной безопасности МЧС РК, проинформировал врио руководителя местной Антикоррупционной службы Ерулан Сериккалиев.

10 февраля по подозрению в получении взятки задержан руководитель департамента промышленной безопасности МЧС РК по Атырауской области, ведется досудебное расследование по статье 366 УК РК (Получение взятки)", - сообщает "Ак Жайык".


Сумма предполагаемой взятки не сообщается.

По словам Ерулана Сериккалиева, мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении задержанного не применена в связи с признанием вины.

Как сообщалось ранее, Антикор Алматы изобличил во взятках 115 должностных лиц.
 
15.02.2023, 14:16 57351

На избившего юристов в Алматы сына известного спортсмена завели уголовное дело

Пострадавшие рассказали об инциденте с сыном известного спортсмена в соцсетях, после чего на происшествие отреагировала полиция
На избившего юристов в Алматы сына известного спортсмена завели уголовное дело
Фото: Polisia.kz
Алматы. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В отношении сына известного спортсмена Даулета Турлыханова - Нурасыла Турлыханова, избившего двух юристов в Алматы, возбуждено уголовное дело.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК (Хулиганство). По уголовному делу проведены первичные следственные действия, назначены экспертизы", - сообщили в департаменте полиции Алматы.


Подробности инцидента юрист Анна Димитриевич рассказала в соцсетях.

По ее словам, она и ее муж Олег Чернов хотели помочь девушке, которую избивал молодой человек. Однако, когда юристы попытались остановить нападавшего, он переключился на них.

От ударов Олег упал. Когда он попытался встать, то в ход пошли ноги. Голову Олега парень пинал, как футбольный мяч. Не обошлось и без бросков, как на соревнованиях по вольной борьбе. Я пыталась остановить нападавшего, но драчун дал мне в челюсть с такой силой, что я отлетела от удара и ударилась об асфальт, потеряв сознание. Дальше, меня привели в чувства, и к тому моменту уже приехала полиция", - написала Димитриевич.


Она добавила, что позже к агрессору присоединились друзья, которых не смутило присутствие полицейских.

Они продолжали преследовать Олега, кричать угрозы в его адрес", - сообщила девушка.


Позже стало известно, что нападавшим оказался сын Даулета Турлыханова - Нурасыл Турлыханов.

Анна Димитриевич выразила надежду, что им принесут извинения, которых они до сих пор не получили.

Даулет Болатович известный человек, уважаемый спортсмен. У спортсменов свои нравственные и моральные принципы, поэтому я надеюсь, что Даулет Болатович привил их своему сыну. Первое, конечно, чего я ждала в первые дни, - это простых человеческих извинений, которых пока не было принесено. Кстати, ирония судьбы. За подписью Турлыханова мне вручали удостоверение мастера спорта, а от его сына я получила в челюсть", - написала юрист.


В настоящее время известно, что у Олега Чернова сломано ребро.

В полиции Алматы добавили, что подозреваемый - военнослужащий, поэтому материалы дела переданы в прокуратуру города.

Драку с участием сына прокомментировал Даулет Турлыханов, сообщает BaigeNews.kz.

По словам спортсмена, после инцидента у него с сыном состоялся разговор на эмоциях.

Да, этой мой сын. Он 2003 года. Он был со своей девушкой в этом заведении. То, что произошло, то произошло. Меня там не было. Не видел и не одобряю, как он поступил. Правоохранительные органы дадут заключение по этому инциденту. Я в эту ситуацию не вмешиваюсь", - сказал Турлыханов.


Для справки:

baigenews.kz

Даулет Турлыханов - советский и казахстанский борец греко-римского стиля. Заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер РК. Серебряный (1988) и бронзовый (1992) призер Олимпийских игр. Долгие годы Турлыханов руководил Федерацией греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана.
 
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Теги:ИзбиениеАлматыуголовное дело
15.02.2023, 13:03 59341

Директор ТОО в Атырау присвоил зарплаты работников

Руководителя осудили на 3,6 года лишения свободы
Атырау. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау директор ТОО "Камал Крепость" присвоил зарплаты 58 работников на сумму более 9 млн тенге.

Факт мошенничества выявила Атырауская транспортная прокуратура после жалобы работников, занимающихся охраной объектов в сфере транспорта.

В ходе проверки выяснилось, что директор ТОО нанял 58 жителей г. Атырау и, пойдя на мошенничество, присвоил их зарплату в размере более 9 млн тенге. После вмешательства прокуратуры по этому факту начато досудебное расследование по части третьей статьи 190 УК РК "Мошенничество, совершенное в отношении двух и более лиц", - сообщил заместитель атырауского транспортного прокурора Саят Сеитжан.


Приговором суда № 2 города Атырау директор ТОО признан виновным в совершении уголовного правонарушения, и судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с обязательным возмещением ущерба потерпевшим. Приговор вступил в законную силу, сообщает Atpress.kz.

Мошенничество в трудовой сфере - довольно распространенное явление в Казахстане. Работодатели часто обманывают работников, не выплачивая им зарплату или выплачивая только часть. При этом сотрудники опасаются обращаться в компетентные органы, боясь увольнения. Также руководители фирм иногда совершают мошеннические действия в отношении клиентов.

Так, в Алматы руководитель мебельной фирмы принимал у клиентов "заказы" на несуществующую мебель. Общий материальный ущерб составил более 15 миллионов тенге.

А в Костанае сотрудника управления сельского хозяйства осудили за хищение субсидий.  
 
15.02.2023, 12:16 60746

Миллиардные нарушения при дорожных работах выявила Генпрокуратура

Наиболее коррумпированным в сфере автодорог является этап выбора поставщиков при государственных закупках
Миллиардные нарушения при дорожных работах выявила Генпрокуратура
Фото: Depositphotos
Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам проверок выявлено свыше 300 нарушений законности, предотвращены потери бюджета на сумму 30 млрд тенге, в доход государства возмещено 2,5 млрд тенге, возбуждено 29 уголовных дел, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 305 лиц, сообщили в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

Правонарушения и схемы незаконного вывода бюджетных средств зачастую использовались одними и теми же подрядными организациями, рассказали в Генпрокуратуре.

В частности, представители одной из таких фирм оказались причастными к невыполнению капитального ремонта и строительства местной дороги в поселке Коянды Акмолинского региона на 907 млн тенге. На сегодня договор расторгнут, прокурорами в этом регионе инициировано досудебное расследование, в рамках которого выясняются обстоятельства совершения уголовного правонарушения", - проинформировали в ведомстве.


В Северо-Казахстанской области по обвинению в хищении 423 млн тенге, выделенных на ремонт областных дорог, арестованы и предстали перед судом руководители акимата района имени Г. Мусрепова и местного подрядчика. Ими перечислены многомилионные государственные деньги по фиктивным актам о принятии работ при фактическом отсутствии дороги.

В пресс-службе подчеркнули, что наиболее коррумпированным в сфере автодорог является этап выбора поставщиков при государственных закупках.

Так, после вмешательства прокуроров района за незаконное заключение договора на 1,1 млрд тенге по капитальному ремонту участка от автобана Екатеринбург - Алматы до села Берсуат уволен с работы по отрицательным мотивам глава отдела акимата Аршалынского района.

Также особое внимание надзорным органом уделяется пресечению необоснованных потерь бюджета.

В районе Алтай Восточно-Казахстанской области предотвращено излишнее расходование свыше 148 млн тенге на уже отремонтированный участок, за что виновный чиновник из руководящего звена понес заслуженное дисциплинарное наказание", - информировали в Генпрокуратуре.


Отмечается, что неудовлетворительному состоянию дорог также способствовали ненадлежащее планирование, пассивное внедрение инноваций, экономия на высокопрочных материалах и т.д.

В этой связи Генеральной прокуратурой в адрес правительства внесен акт надзора с предложениями по коренной трансформации автодорожной отрасли, основанными на передовом зарубежном опыте, который находится на рассмотрении.

Напомним, Смаилов раскритиковал качество дорожного ремонта в стране и потребовал кардинально изменить подходы к дорожному строительству.
 
15.02.2023, 11:19 63086

В Таразе нашли оружие, похищенное во время январских погромов в Алматы   

Назначена судебно-баллистическая экспертиза
В Таразе нашли оружие, похищенное во время январских погромов в Алматы
Фото: ДП Жамбылской области
Тараз. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе обнаружен очередной тайник с оружием, украденным из оружейного магазина Алматы в январе прошлого года, информирует пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.

В городском массиве Арай обнаружены и изъяты нарезной карабин Benelli Argo-E калибра 308Win, похищенный в январе 2022 года из оружейного магазина в Алматы, и газовый пистолет SM Action калибра 9 мм с одним патроном.


По данному факту назначена судебно-баллистическая экспертиза. Ведется досудебное расследование по статье 287 УК РК (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств). В ходе оперативно-розыскных мероприятий наши сотрудники продолжают выявлять и обезвреживать схроны оружия", - сказал начальник УПН ДП Алим Бажикбаев.


Напомним, в Алматинской области на автодороге Алматы - Оскемен, возле села Арма, был обнаружен схрон оружия.
 
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Теги:ОружиетайникЯнварская трагедия
15.02.2023, 10:48 63791

Иностранец незаконно заработал 180 млн тенге на операциях с криптовалютой в Казахстане  

Установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют
Костанай. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области пресечен факт осуществления запрещенной предпринимательской деятельности с цифровыми активами через криптообменные пункты KZobmen.com, KZobmen Ltd, сообщает пресс-служба АФМ.


Гражданин Российской Федерации в результате незаконной деятельности в период с июля 2020 года по январь 2023 года извлек доход в особо крупном размере на сумму более 180 млн тенге", - рассказали в ведомстве.


Согласно постановлениям суда, наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе на цифровые активы (криптовалюта), размещенные на платформе криптобиржы Binanсе.

В АФМ уточнили, что установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют, в рамках которого пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществляющих запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области пресечена деятельность нелегальных криптообменников.
 
15.02.2023, 10:23 60256

В Алматы задержан закладчик мефедрона

Задания и отчет о проделанной работе задержанный отправлял через мессенджер
В Алматы задержан закладчик мефедрона
Фото: Polisia.kz
Алматы. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 26-летнего наркозакладчика, прибывшего из Туркестанской области, задержали полицейские управления по противодействию наркопреступности совместно с сотрудниками УП Ауэзовского района Алматы.

Полиция установила, что задержанный отправлял отчет о проделанной работе своему "работодателю" через мессенджер: отправлял фото и адрес с указанием геолокации. Таким же способом он получал задания. Оплату принимал в криптовалюте, информирует Polisia.kz.

Подозреваемый был задержан возле одного из домов в микрорайоне Алтын Бесик. При проведении личного обыска у него было изъято 26 свертков с веществом бежевого цвета со специфическим запахом, обмотанных изолентой синего и желтого цветов.

Согласно заключению проведенной экспертизы, данное вещество является синтетическим наркотиком "мефедрон".

Досудебное расследование проводится по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Мефедрон - синтетический наркотик, появившийся совсем недавно, в 2008 году, но успевший стать очень популярным среди подростков и молодежи. Стремительный взлет этой соли обеспечила легенда о ее полной безопасности и отсутствии привыкания, информирует narko-info.ru.

Это синтетическая соль, относящаяся к амфетаминам. Она быстро стала популярной среди желающих "словить кайф" на тусовках. Молодежь выбирает этот наркотик по следующим причинам: сравнительно небольшая цена; быстрое появление ярко выраженного эффекта, чувства эйфории, сохраняющееся длительное время; наркодилеры смогли убедить молодежь в том, что данный наркотик абсолютно безвреден, не приводит к абстиненции и совсем не вызывает привыкания.

Последнее утверждение является абсолютной ложью, выдумкой заинтересованных в этом людей для повышения лояльности к препарату. На самом деле стойкая психологическая зависимость формируется уже после двух-трех употреблений мефедрона.

Преодолеть тягу к психотропной соли самостоятельно бывает очень сложно, особенно если зависимый употребляет ее уже длительное время.

Мефедрон - это наркотик для вечеринок и ночных клубов. Молодежь выбирают его из-за его психостимулируещего эффекта: после употребления появляется много энергии, желание много разговаривать по душам, доверие даже к малознакомым людям, отсутствие сонливости.

При вдыхании мефедрона эффект наступает уже через пять-десять минут и продолжается 1-2 часа. В этом состоянии обычно наблюдается: заряд энергии и жизненных сил; желание много двигаться, говорить, делиться самым сокровенным, поднимается настроение, появляется чувство безмятежности, все проблемы забываются, появляется сексуальная возбужденность.

Употребление мефа создает также такие эффекты, как трип и репорт. То есть усиливаются звуковые и цветовые восприятия, меняется понимание пространства и времени, возможно появление странных образов или переживание событий из детства, рождение, смерть и другое.

Если человек постоянно принимает это вещество, он может до нескольких дней обходиться без еды и сна, при этом оставаясь бодрым и энергичным. Но даже единичная доза высасывает из него недельный запас сил и энергии. Когда действие препарата заканчивается, человек ощущает сильную жажду и жуткую усталость. Неминуемо начинается депрессия, упадок сил, бессонница. Столь мощное влияние на психику отзывается паническими атаками, психозами и чувством бессмысленности своего существования.
 
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Теги:Задержаниезакладчикимефедрон

 

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