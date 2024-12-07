В Казахстане органы нацбезопасности сорвали подготовку четырех терактов

Пресечены попытки въезда в Казахстан 824 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму

Фото: gov.kz

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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что в стране сорвана подготовка 4 терактов, - Председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что в стране сорвана подготовка 4 терактов, информирует Акорда.





По материалам КНБ, за причастность к терроризму и экстремизму осуждены 84 человека, задержаны 44 лица. Из Сирии и Турции экстрадированы 6 казахстанцев, находившихся в розыске по подозрению в совершении преступлений террористического характера, 2 из них осуждены. Пресечены попытки въезда в Казахстан 824 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму", - сообщает пресс-служба.





Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что совместно с МВД нейтрализованы 19 организованных преступных группировок, арестованы 60 человек. Из незаконного оборота изъято 505 единиц огнестрельного оружия, 5 самодельных взрывных устройств, 45 взрывпакетов и 15 046 боеприпасов.





Также ликвидированы 33 лаборатории по производству наркотиков, 35 международных и 31 региональный канал их транспортировки. Из незаконного оборота изъято 3,2 тонны наркотических средств и психотропных веществ, 4,5 тонны сырья маковой соломы, а также 18,8 тонны прекурсоров. За незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ осуждены 162 человека.





Фото: Акорда





Президент был проинформирован, что в рамках обеспечения экономической безопасности и противодействия системной коррупции предотвращен ущерб государству на сумму свыше 1,6 трлн тенге, в госбюджет возмещено 315 млрд тенге. За коррупционные и связанные с ними правонарушения осуждены 46 человек.





На государственной границе задержаны порядка 55 тысяч правонарушителей, пресечено более 1300 попыток провоза оружия, боеприпасов, наркотиков и иных запрещенных предметов. Не допущено незаконное перемещение через границу валюты в размере 18 млрд тенге и товаров на сумму 66 млрд тенге. Нейтрализованы 20 каналов незаконной миграции.





Комитетом предотвращено свыше 552 млн кибератак и 6 тысяч DDoS-атак на информационные системы государственных органов.





По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.



