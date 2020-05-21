В Казахстане осудили участников ОПГ, организовавших выдачу незаконных лицензий через госбазу

Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане вынесен приговор гражданам, организовавшим преступную схему незаконной выдачи лицензий путем модификации сведений в госбазе данных "Е-Лицензирование", передает Kazakhstan Today.

10 февраля 2020 года решением Есильского районного суда Нур-Султана подсудимые признаны виновными по пункту 1 части 2 статьи 206 УК РК (Неправомерные уничтожение или модификация информации) и приговорены к ограничению свободы сроком на 1 год каждому, с лишением права занимать должности в субъектах квазигосударственного сектора, связанных с допуском к объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры РК сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу", - сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана.

По данным ведомства, ранее признаки преступной деятельности были зафиксированы Оперативным центром информационной безопасности АО "Национальные информационные технологии", созданного в рамках системы "Киберщит Казахстана".

По результатам оперативно-розыскных мероприятий и проведенной во взаимодействии с техническими специалистами РГП "Государственная техническая служба" и АО "Национальные информационные технологии" комплексной компьютерно-технической экспертизы виновность подозреваемых в модификации сведений в Государственной базе данных "Е-Лицензирование" лиц полностью доказана, подчеркнули в пресс-службе.

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