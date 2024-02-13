В Казахстане с начала года задержано более 300 разыскиваемых преступников

Фото: Polisia.kz

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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года оперативными службами МВД Казахстана задержано более 300 разыскиваемых преступников и установлено местонахождение свыше 200 без вести пропавших лиц, - С начала года оперативными службами МВД Казахстана задержано более 300 разыскиваемых преступников и установлено местонахождение свыше 200 без вести пропавших лиц, сообщает Polisia.kz.





По данным МВД, при проведении оперативно-розыскных мероприятий в одном из поселков Павлодарской области задержан мужчина, находившийся с 2011 года в международном розыске по подозрению в убийстве жителя Павлодара из огнестрельного оружия.





В Алматинской области задержан мужчина, который в конце 2023 года в Алматы в составе группы по предварительному сговору напал на гражданина Сингапура и завладел деньгами в сумме более 3 млн тенге и 13 тысяч долларов США. Соучастники разыскиваемого были задержаны ранее.





В Туркестанской области полиция задержала гражданина Узбекистана, 10 лет находившегося в международном розыске. Разыскиваемого иностранца арестовали при пересечении границы на пограничном посту "Жибек жолы" в Сарыагашском районе. Мужчина находился в розыске с 2014 года за совершение убийства в городе Иркутске Российской Федерации.





Сотрудниками оперативных подразделений МВД в Шымкенте задержан еще один узбекистанец, разыскиваемый правоохранителями соседнего государства за мошенничество", - сказал заместитель начальника управления департамента криминальной полиции МВД РК Жангелди Табилов.