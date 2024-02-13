12.02.2024, 10:40 41511
В Казахстане с начала года задержано более 300 разыскиваемых преступников
Фото: Polisia.kz
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года оперативными службами МВД Казахстана задержано более 300 разыскиваемых преступников и установлено местонахождение свыше 200 без вести пропавших лиц, сообщает Polisia.kz.
По данным МВД, при проведении оперативно-розыскных мероприятий в одном из поселков Павлодарской области задержан мужчина, находившийся с 2011 года в международном розыске по подозрению в убийстве жителя Павлодара из огнестрельного оружия.
В Алматинской области задержан мужчина, который в конце 2023 года в Алматы в составе группы по предварительному сговору напал на гражданина Сингапура и завладел деньгами в сумме более 3 млн тенге и 13 тысяч долларов США. Соучастники разыскиваемого были задержаны ранее.
В Туркестанской области полиция задержала гражданина Узбекистана, 10 лет находившегося в международном розыске. Разыскиваемого иностранца арестовали при пересечении границы на пограничном посту "Жибек жолы" в Сарыагашском районе. Мужчина находился в розыске с 2014 года за совершение убийства в городе Иркутске Российской Федерации.
Сотрудниками оперативных подразделений МВД в Шымкенте задержан еще один узбекистанец, разыскиваемый правоохранителями соседнего государства за мошенничество", - сказал заместитель начальника управления департамента криминальной полиции МВД РК Жангелди Табилов.
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12.02.2024, 21:20 19266
Задержан глава Международного центра зеленых технологий
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержали председателя правления НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов".
Антикоррупционной службой по городу Астане задержан председатель правления НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов". С санкции суда в отношении него избрана мера пресечения - содержание под стражей. Иная информация в рамках 201 статьи УПК разглашению не подлежит", - сообщили в Антикоре.
12.02.2024, 19:28 24946
В Алматы застреливший коллегу полицейский получил полтора года лишения свободы
Подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном
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Алматы. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Алмалинский районный суд Алматы вынес приговор по уголовному делу в отношении сотрудника полиции, который летом 2023 года случайно застрелил коллегу, сообщает пресс-служба суда.
Судом установлено, что летом 2023 года подсудимый К. прибыл в здание ДП, заступив на смену по охране здания. Далее коллега подсудимого после получения табельного оружия попросил К. подержать его, чтобы застегнуть ремень. Подсудимый К. в свою очередь, взяв табельное оружие и игнорируя все правила пользования табельным оружием, начал раскачивать оружие вниз и вверх. В результате этих действий подсудимый по неосторожности выстрелил в голову стоящего напротив коллеги. Последний скончался на месте.
Подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном.
Суд признал К. виновным и назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы. Суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевшего 10 млн тенге морального ущерба и порядка 3,5 млн тенге материального ущерба.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
12.02.2024, 18:20 28231
Ущерб свыше 8,5 млн тенге: в Астане директор детсада осуждена за хищение бюджетных средств
Ущерб возмещен в полном объеме
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Астане директор детского сада осуждена за хищение бюджетных средств, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
В результате преступных действий государству причинен ущерб в размере свыше 8,5 млн тенге. Виновная осуждена с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на три года", - проинформировали в прокуратуре.
Подчеркивается, что ущерб возмещен в полном объеме.
В период с июня 2021 года по сентябрь 2023 года, используя свое служебное положение, в целях хищения государственных средств заведующая детским садом необоснованно получала выплаты из средств бюджета", - добавили в пресс-службе.
Ранее прокуратура Тараза выявила хищение 13 млн тенге бюджетных средств в детсаду.
12.02.2024, 16:14 33031
В Генпрокуратуре рассказали о коррупционных схемах при вырубке и краже леса в Абайской области
Выявлено порядка 20 сокрытых фактов незаконной вырубки леса
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Начальник службы досудебного расследования Генеральной прокуратуры Даулет Акылбеков на правительственном часе в мажилисе рассказал о расследовании коррупционных схем при незаконной порубке и краже леса в резервате "Семей орманы".
По словам Даулета Акылбекова, в ходе расследования природного пожара в Абайской области были подняты все уголовные дела за последние пять лет по фактам краж и незаконной вырубке леса, также были допрошены местные жители, представители "Семей орманы". В результате выявлено порядка 20 сокрытых фактов незаконной вырубки леса. Департаменту полиции было поручено провести расследование, сейчас в МВД следствие продолжается.
Касательно коррупционной схемы и связей правоохранительных органов с незаконной порубкой, по данному факту материалы были переданы в Антикор. Департамент Антикоррупционной службы с июля по конец декабря проводил следственные действия, однако подтвердить их коррупционный след не представляется возможным. В этой связи органами уголовного преследования буквально в конце декабря - начале января дело было прекращено и направлено в прокуратуру Абайской области. Законность и обоснованность в настоящее время проверяется", - рассказал представитель Генпрокуратуры.
Акылбеков также сообщил, что во время пожара система предупреждения не сработала.
Сама камера грозопеленгатора была в отключенном состоянии. Но, что самое главное, - было установлено, что сотрудник "Семей орманы" до 7 июня 2023 года проводил ремонтные работы, а именно замену аккумулятора. И в этот момент он отключил от сети сам грозопеленгатор и забыл включить. В последующем это было установлено. Кроме того, сам грозопеленгатор не сигнализирует о возникновении угрозы, то есть только фотокамера, информационная система реагирует только на дым и пыль, что также было установлено в ходе следствия", - рассказал Даулет Акылбеков.
Напомним, в июне прошлого года в Батпаевском лесничестве лесного резервата "Семей орманы" в Бородулихинском районе Абайской области произошел масштабный пожар, уничтоживший уникальную экосистему и унесший жизни 15 человек.
Ранее сообщалось, что в РК ежегодно происходит от 600 до 800 лесных пожаров.
12.02.2024, 14:36 36666
Жестоко убившие таксиста в Алматы подростки проведут за решеткой 12 лет
Фото: Depositphotos
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Алматы. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - К 12 годам лишения свободы приговорены двое подростков, убивших таксиста в Алматы летом 2023 года, сообщили в межрайонном суде по уголовным делам города Алматы.
Согласно материалам суда, летом 2023 года подсудимые вызвали такси для поездки из Шымкента в Алматы. Доехав до места, несовершеннолетие, предварительно договорившись, убили таксиста, не желая платить ему 40 тыс. тенге за проезд.
На теле убитого были обнаруженные множественные ножевые ранения.
После совершенного зверства подростки угнали автомобиль своей жертвы, также прихватив его мобильный телефон стоимостью 80 тыс. тенге.
Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание 12 лет лишения свободы каждому. При этом в суде отметили, что подростки свою вину не признали.
В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. Напомним, в начале января двух подростков зарезали во время групповой драки в Актобе.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
12.02.2024, 12:05 39676
В Алматы изъято имущество на 45 млрд тенге по делу о хищениях в "Казкоммерцбанке"
Фото: кадр из видео
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Алматы. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы изъято имущество на 45 млрд тенге по делу о хищениях в акционерном обществе "Казкоммерцбанк", сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
В рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств АО "Казкоммерцбанк" проведено параллельное финансовое расследование и осуществлена процедура досудебной конфискации. С санкции суда арестованы земельные участки подозреваемых лиц площадью почти 300 гектаров и автотранспортные средства на общую сумму 44,5 млрд тенге", - проинформировали в АФМ.
Подчеркивается, что решением суда имущество передано в собственность государства.
Поиск иного имущества, подлежащего конфискации, продолжается", - заверили в пресс-службе.
Ранее экс-председателя правления Tengri Bank осудили за незаконное использование денег банка.
10.02.2024, 11:28 79261
Хищение во время Азиады: стоимость низкокачественной экипировки для спортсменов завысили в три раза
Фото: Sports.kz
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу начато досудебное расследование в отношении должностных лиц дирекции развития спорта при Министерстве туризма и спорта по факту хищения денежных средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе АФМ.
В 2022 году для участия сборной Казахстана на Азиатских играх приобретены кроссовки и рюкзаки китайского производства крайне низкого качества. При этом их стоимость завышена в три раза", - рассказали в ведомстве.
Более того, отметили в АФМ, поставщик представил фиктивные документы об отечественном происхождении указанных товаров.
В результате государству причинен ущерб на 383 млн тенге.
Напомним, представители сборной Казахстана ранее жаловались на качество экипировки, назвав ее одноразовой. В частности, казахстанская гонщица Алина Саркулова, занявшая четвертое место на Азиаде-2023, показала рваную экипировку и сказала, что у выданных спортсменам кроссовок на второй день отклеилась подошва.
После заявлений Антикор начал проверку. Заместитель руководителя дирекции с санкции суда арестован.
10.02.2024, 10:56 72146
В области Улытау пресечен крупный наркоканал
Задержаны четыре жителя региона
Фото: КНБ
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Жезказган. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В области Улытау пресечен канал поставки в регион наркотиков в особо крупных размерах, сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.
В течение января оперативниками ДКНБ по подозрению в сбыте наркотических средств и психотропных веществ задержаны четыре жителя Жезказгана и Сатпаева.
При обысках у них изъяты 20 кг марихуаны, 2 кг гашиша, 250 граммов психотропного вещества "альфа-PVP" и 30 так называемых марок наркотика ЛСД.
Проводится досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
С санкции суда задержанные помещены под стражу.
Ранее в аэропорту Актау КНБ задержал наркокурьеров-"глотателей".
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С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?