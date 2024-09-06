В Казахстане возросло количество фактов интернет-мошенничества   

Самый распространенный вид мошенничества связан с интернет-торговлей, где преступники выманивают деньги через фиктивные объявления

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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенатор РК Асем Рахметова в своем депутатском запросе сообщила об увеличении числа фактов интернет-мошенничества и рассказала о самых распространенных схемах злоумышленников, передает корреспондент агентства.





Анализ статистики показывает, что за 2024 год зарегистрировано 11 765 фактов интернет-мошенничества, что на 152 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот рост, хоть и незначительный, демонстрирует, что преступники продолжают адаптироваться и искать новые пути для обмана граждан. Особенное внимание стоит уделить возрастной группе от 40 до 49 лет, так как она оказалась самой уязвимой", - рассказала депутат.





По ее словам, самый распространенный вид мошенничества связан с интернет-торговлей, где преступники выманивают деньги через фиктивные объявления. Вместе с этим за последние годы в стране участились фишинговые атаки. Мошенники через вредоносную ссылку получают доступ к аккаунту жертвы в мессенджере WhatsАpp и рассылают всем контактам взломанного аккаунта сообщение с просьбой прислать деньги.





Также участились случаи, когда мошенники через мессенджеры направляют госсллужащим сообщение от имени лиц, занимающих руководящие должности. Злоумышленники под разными предлогами просят перевести деньги. К сожалению, эти случаи не обошли стороной и нас с вами, и руководителей министерств", - заявила Асем Рахметова.









Депутаты предложили ужесточить наказание за мошенничество, особенно если мошенники использовали высокие технологии, такие как дипфейки и фишинговые атаки, и создавали лжеаккаунты.





Кроме того, сенаторы предложили на законодательном уровне обязать маркировать контент, созданный нейросетью.



