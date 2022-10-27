В Казахстане выросло число уголовных дел, заведенных на несовершеннолетних

Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января-сентября текущего года в стране насчитывалось 1,1 тысячи несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности, - на 2,1% больше, чем годом ранее.

Среди несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности, оказалось 78 девушек и девочек.

539 преступников - учащиеся, еще 510 - неработающие и неучащиеся. 336 подростков совершили групповые правонарушения, в том числе 158 человек - с участием взрослых. 71 подросток из общего числа уже ранее совершал правонарушения", - информирует Ranking.kz .

Уточняется, что в аналогичном периоде прошлого года численность несовершеннолетних нарушителей демонстрировала сокращение на 23,3% за год, до 1 тысячи человек.

В региональном разрезе больше всего несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности, насчитывалось в Алматинской области: 118 человек - сразу на 32,6% больше, чем годом ранее. В тройку антилидеров также вошли Жамбылская (97 человек, плюс 70,2%) и Туркестанская (92 человек, минус 24% за год) области.

Меньше всего несовершеннолетних преступников зарегистрировали в Жетысуской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.

Сразу 43,7% несовершеннолетних правонарушителей попались на кражах: 468 человек - на 7,1% больше, чем годом ранее. Среди других часто совершаемых подростками преступлений оказались грабежи (120 человек, плюс 23,7% за год), а также случаи хулиганства (79 человек, минус 22,5%), мошенничества (58 человек, плюс 7,4% за год) и неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (47 человек, минус 2,1%)", - рассказали аналитики.