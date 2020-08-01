Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - В ходе проверок в Казахстане выявлено 650 аптек, продающих лекарства по завышенным ценам, передает Kazakhstan Today.

По поручению главы государства правоохранительными органами проводится работа по выявлению фактов незаконного оборота лекарственных средств, их подделки, а также реализация по завышенным ценам.

В целях обеспечения эффективности этой работы во всех регионах под руководством прокуроров созданы рабочие группы из числа сотрудников службы экономических расследований, полиции, государственных доходов и контроля качества за безопасностью товаров и услуг.

Проведенными рейдами выявлены факты продажи лекарств по завышенным ценам 650 аптеками", - сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

По информации ведомства, в Алматы выявлен цех по изготовлению поддельных лекарств ("Цефамед", "Цераксон", "Цефтазидин", "Физиотенз") в количестве 60 тыс. штук, используемые при лечении от коронавирусной инфекции.

По этому факту ведется следствие по статьям 222 (Незаконное использование товарного знака), 262 (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) и 323 (Обращение с фальсифицированными лекарственными средствами или медицинскими изделиями) УК РК, подозреваемые арестованы", - пояснили в Генпрокуратуре.

Имеется факт искусственного создания дефицита лекарств ("Цефтриаксон", "Азитромицин", "Парацетамол" и др. при их наличии) и их реализации по завышенным ценам из подсобного помещения одной из столичных аптек (без сертификата и фискальных чеков).

Из указанной аптеки изъято 2811 упаковок препаратов на общую сумму 1,7 млн тенге.

В Западно-Казахстанской области, на границе с Российской Федерацией, пресечен незаконный ввоз 5342 упаковок и 3160 ампул различных лекарственных средств без соответствующих документов, а также 2 тыс. медицинских изделий на сумму свыше 10 млн тенге.

Виновному суд назначил штраф на сумму 277 тыс. тенге с конфискацией лекарственных средств в доход государства. Препараты и медицинские изделия переданы в управление здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что, в целом по итогам проверочных мероприятий к административной ответственности привлечено 694 лица, из незаконного оборота предварительно изъято более 400 тыс. упаковок медпрепаратов и изделий медицинского назначения на общую сумму порядка 770 млн тенге.

По фактам, где имеется крупный ущерб, проводятся досудебные расследования.

Для обеспечения неотвратимости наказания виновных лиц ход расследования уголовных дел и рассмотрения административных материалов находится на контроле прокуратуры.

Одновременно в целях пресечения фактов нарушения прав добросовестных предпринимателей активизировали работу мобильных групп по защите бизнеса, созданных при прокуратуре.

Проверочные мероприятия продолжаются.

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