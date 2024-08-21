В Казахстане заблокировали 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков

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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Ликвидирована незаконная деятельность 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков с вовлечением более 50 тыс. человек. Общий оборот "наркошопов" составил почти 48 млрд тенге. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.





С начала года по материалам финразведки АФМ правоохранительными органами (КНБ, ГП, МВД, АПК) возбуждено 60 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, половина из них - по фактам контрабанды. Еще по 29 материалам в отношении онлайн наркошопов проводятся проверочные мероприятия. Задержано свыше 100 лиц, в том числе 12 членов ОПГ. Из оборота изъято около 100 кг тяжелых наркотиков - кокаина, кетамина, мефедрона и марихуаны, а также свыше 1 тонны прекурсоров для их изготовления", - проинформировали в АФМ.





Также заблокировано около 30 тыс. банковских карт дропов, которые являются потенциальными соучастниками наркопреступлений и несут солидарную ответственность.





По данным АФМ, в Шымкенте пресечен крупнейший в Казахстане канал по производству и распространению мефедрона. Установлена нарколаборатория, где изъято более 1 тонны кислоты, предназначенной для производства синтетических наркотиков. Ее производительная мощность позволяла ежемесячно изготавливать почти 50 тыс. доз наркотиков.





В рамках международного сотрудничества на основе аналитических данных АФМ проведена спецоперация с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России по ликвидации транснациональных интернет-магазинов, распространявших наркотики на пространстве СНГ.





На территории трех стран закрыто три масштабных "наркошопа", задержано 35 наркодилеров, изъято более 1 тонны психотропных веществ и порядка 3,5 тыс. доз синтетических наркотиков, готовых для реализации клиентам.





Общий доход международных "наркодельцов" составил почти 30 млн долларов США, из которых 12 млн было выведено в криптовалюте.





По инициативе АФМ внесены изменения в постановления Нацбанка и АРРФР, которыми установлены ограничения по выпуску сразу нескольких карт на одного клиента и в онлайн режиме обеспечен их мониторинг. Дополнительные меры контроля и ограничений установлены при выдаче платежных карточек нерезидентам и несовершеннолетним. Усилены меры внутреннего контроля банков по выпуску платежных карт с проведением обязательной биометрической идентификации при регистрации нового клиента. Разработанные АФМ признаки и критерии распространения наркотиков приняты в работу всеми банками. Это позволяет дальнейшему выявлению фактов торговли наркотиками", - сообщили в агентстве.





Отмечается, что с начала действия указанных норм число держателей нескольких карт сократилось с 9,5 тыс. до 3,6 тыс. клиентов, закрыт доступ к дистанционному обслуживанию 1,5 тыс. клиентов.