В Казахстане задержали российского преступника по кличке Бабай

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НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Полиция в Казахстане задержала россиянина, которого подозревают в совершении убийства криминального авторитета, передает KAZAKHSTAN TODAY.

8 июня 2019 года в российском городе Соль-Илецке стреляли в 30-летнего местного жителя. Позже пострадавший скончался в больнице. Уточняется, что он отвечал за безопасность одного из лаунж-баров, пишет издание orenday.ru

Для совершения преступления преступники использовали маски и поддельные регистрационные номера автомашин. Как пишет time56.ru , ранее полицейские задержали пятерых подозреваемых в преступлении. Они ведут уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ "Убийство". В ближайшее время задержанных ждет суд.

Организатора убийства по кличке Бабай только установили, сообщает издание. Мужчина скрывался в Казахстане. Его задержали сотрудники полиции и поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время его доставят в Россию.

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