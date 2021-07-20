Один из топ-менеджеров Казатомпрома задержан за взятки

КЫЗЫЛОРДА. 19 ИЮЛЯ - В Казахстане задержан руководитель департамента закупок дочерней компании "Казатомпром", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

За получение взятки в размере 2,2 млн тенге от представителя подрядной организации задержан руководитель департамента закупок ТОО "Байкен-U" АО НАК. Указанное должностное лицо получило денежные средства за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и последующее перечисление по договору оказания услуг. Иная информация не подлежит разглашению", - сообщили в департаменте агентства РК по противодействию коррупции Кызылординской области.

ТОО "Байкен-U" занимается добычей и переработкой природного урана и проведением горно-подготовительных работ на месторождении "Харасан-2" ("Северный Харасан") в Кызылординской области.

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