В Казахстане задержали занимавшуюся торговлей человеческими органами ОПГ  

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Алматы. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане задержана преступная группа, которая занималась куплей-продажей человеческих органов для трансплантации, - В Казахстане задержана преступная группа, которая занималась куплей-продажей человеческих органов для трансплантации, сообщает Polisia.kz.





Подразделениями по борьбе с организованной преступностью в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях доставлено 22 фигуранта (организаторы, медицинские работники, нотариус, реципиенты и доноры), между которыми были распределены роли по поиску реципиентов, доноров, оформлению поддельных документов и организации операций по трансплантации органов", - проинформировали в полиции.





Отмечается, что сумма сделок составляла 6-10 миллионов тенге, установлено восемь таких фактов.





Три основных организатора арестованы. По результатам обысковых мероприятий у подозреваемых изъяты денежные средства, документация, цифровые носители и другие вещественные доказательства", - сообщили в полиции.









Подчеркивается, что в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" купля-продажа органов и тканей человека при трансплантации запрещается.





Проводится досудебное расследование по статье 116 УК РК (Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей живого лица для трансплантации либо иного использования, а равно совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы до двенадцати лет с конфискацией имущества.





Напомним, масштабное задержание членов ОПГ проходит в Казахстане.





Между тем, в Казахстане не хватает доноров внутренних органов. В пересадке почек, печени или сердца нуждаются больше трех тысяч человек, но очередь практически не двигается, сообщает "Хабар 24".





Вопрос донорских органов в Казахстане стоит остро. Хирурги обычно сталкиваются с проблемой ментальности. После смерти человека, его близкие наотрез отказываются от изъятия органов для трансплантации.