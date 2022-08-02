В Казахстане заведено 35 уголовных дел по фактам незаконного оборота ГСМ

НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - С начала года Агентством по финансовому мониторингу Республики Казахстан заведено 35 уголовных дел по фактам незаконного оборота нефтепродуктов с общим объемом 20 тыс. тонн на 4 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации АФМ РК, в Жамбылской области при попытке вывоза в Кыргызстан задержаны 5 железнодорожных цистерн с бензином марки АИ-92, который в документах заявлен под другим товаром, как растворитель для удаления лака. Общая сумма изъятого ГСМ составила порядка 60 млн тенге.

В Павлодарской области задержаны 4 железнодорожных цистерны с дизтопливом, которое пытались вывезти в Россию под видом органического растворителя.

Также в Пвлодарской области директор ТОО реализовал мазут без подтверждающих документов в количестве более 660 тонн на 76 млн тенге.

Ранее в 2021 году в Атырауской области директор двух фирм приобрел в общей сложности около 6 тысяч тонн дизтоплива , которое незаконно реализовал за 1,8 млрд тенге.

В рамках досудебного расследования по всем выявленным фактам устанавливаются источники происхождения ГСМ и причастные к его обороту лица, рассказали в пресс-службе АФМ.

В регионах налажено взаимодействие с органами пограничной службы и государственных доходов, подписаны совместные планы работы", - говорится в сообщении.



