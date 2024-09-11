10.09.2024, 14:08 14406
В КНБ сообщили о задержании должностных лиц ДУИС Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Комитета национальной безопасности по Алматы проводится досудебное расследование в отношении руководства и сотрудников департамента уголовно-исполнительной системы города, сообщили в КНБ РК.
По данным ведомства, должностные лица подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 361 (Злоупотребление должностными полномочиями), 362 (Превышение власти должностных полномочий) и 366 (Получение взятки) Уголовного кодекса РК.
С санкции суда в отношении трех сотрудников избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении комитета.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
Ранее по подозрению в коррупции был задержан начальник СИЗО в Атырауской области, а в СКО глава ДУИС отделался штрафом за взятку в 1 млн тенге.
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10.09.2024, 15:03 12751
Члены алматинской ОПГ карманников получили длительные тюремные сроки
По средним подсчетам, ежедневный преступный доход злоумышленников составлял около миллиона тенге
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Алматы. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прокурорами пресечена деятельность организованной преступной группировки карманников, суд приговорил их к длительным годам заключения, сообщили в прокуратуре города.
По информации горпрокуратуры, лидер и 11 участников ОПГ с ноября прошлого года орудовали в общественном транспорте и похищали ценности граждан.
По средним подсчетам, ежедневный преступный доход злоумышленников составлял около миллиона тенге", - отметили в пресс-службе ведомства.
Приговором суда девять участников преступной группы осуждены к длительным срокам лишения свободы. Еще двое участников ОПГ объявлены в розыск, в отношении них ведется отдельное расследование.
10.09.2024, 14:45 13291
Информацию о задержании полицейского, сбывавшего боеприпасы религиозным радикалам, прокомментировали в ДП Жамбылской области
Фото: depositphotos
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Тараз. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали распространяемую в мессенджерах информацию о задержании полицейского, который продавал патроны от автомата Калашникова религиозным радикалам.
Казахстанский журналист Михаил Козачков, ссылаясь на источники, в своем Telegram-канале сообщил, что в Таразе задержали заведующего складом военно-химического имущества отдела военного и специального обеспечения УТО ДП, продававшего патроны от автомата Калашникова.
Есть информация, что он сбывал боеприпасы религиозным радикалам. Согласно оперативной информации, А. был задержан сотрудниками ДКНБ и УСБ ДП Жамбылской области после получения полумиллиона тенге за 1020 патронов калибра 5,45", - написал журналист.
Задержать полицейского удалось благодаря агенту КНБ, находившемуся среди покупателей.
Еще 120 патронов были изъяты во время обыска по месту жительства А. По данным источника, по документам патроны были списанные. А это значит, что в этом деле могут быть замешаны еще несколько человек, так как по правилам списания они должны отстреливаться, о чем составляется акт, который подписывается членами комиссии", - отметил Козачков.
В ответ на запрос в департаменте полиции Жамбылской области ответили, что по данному факту компетентными органами проводится досудебное расследование.
Наряду с этим ДП Жамбылской области проведена служебная проверка в отношении сотрудника полиции, по итогам которой виновный был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. В отношении его руководителей также проводится служебная проверка", - говорится в сообщении полиции.
10.09.2024, 13:22 15641
Наркотики на сумму 3,5 млрд тенге изъяли в ВКО
Нарколаборатория по производству мефедрона была организована гражданами одной из европейских стран
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Усть-Каменогорск. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупную нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Восточно-Казахстанской области. Стоимость изъятых наркотиков составила свыше 3,5 млрд тенге, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По ее информации, нарколаборатория была организована гражданами одной из европейских стран.
Из незаконного оборота изъято более 125 кг мефедрона, эквивалентного 630 тысячам разовых доз, 500 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование нового поколения, позволяющее производить до 30 кг синтетических наркотиков в сутки. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается свыше 3,5 млрд тенге", - рассказали в ведомстве.
С санкции суда взяты под стражу 2 иностранных гражданина. Проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
В Казахстане все чаще обнаруживают подпольные нарколаборатории, организованные гражданами других государств. Ранее мефедрон и прекурсоры изъяли у иностранных наркодельцов в Шымкенте.
10.09.2024, 10:45 18521
КНБ: с начала года изъято более 360 единиц оружия, в том числе похищенного при январских событиях
Фото: КНБ
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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года изъято 203 ружья, 41 автомат, 121 пистолет, 57 гранат, один гранатомет, 44 взрывных устройства и 11 138 патронов различного калибра. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности.
Всего с начала текущего года КНБ совместно с органами полиции ликвидированы 13 каналов незаконного оборота оружия, а также два цеха по его кустарному изготовлению. Изъяты 41 автомат, 203 ружья, 121 пистолет, 57 гранат, один гранатомет, 44 взрывных устройства и 11 138 патронов различного калибра. Мероприятия по борьбе с незаконным оборотом оружия продолжаются", - проинформировали в КНБ.
В июле-августе КНБ при координации Генеральной прокуратуры проведены мероприятия по пресечению противоправной деятельности группы лиц, причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия и боеприпасов в городах Астане и Щучинске.
В ходе обысков в столице изъяты два автомата Калашникова, похищенных при январских беспорядках, и 43 боеприпаса, в Щучинске - семь единиц огнестрельного оружия, четыре пистолета и более 1500 боеприпасов различного калибра. Назначены судебно-баллистические экспертизы, проводятся досудебные расследования.
10.09.2024, 09:05 20486
Задержан экс-руководитель управления культуры Астаны
Фото: скриншот из видео АФМ
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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование в отношении бывшего руководителя управления культуры Астаны и представителей подрядной организации по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере проводится Агентством по финансовому мониторингу.
В 2016 году при строительстве фонтана "Солнце" ("Светоиллюминационное и огненное шоу на реке Есиль"), приуроченного к празднованию дня города Астаны, договоры на строительство фонтана были заключены без проведения процедуры государственных закупок. Фонтан построен без составления проектно-сметной документации и без прохождения государственной экспертизы. При строительстве были использованы некачественные материалы, не соответствующие техническим характеристикам. В результате данный объект находится в аварийном состоянии и не функционирует с 2017 года", - говорится в сообщении АФМ.
По данным агентства, сумма похищенных денежных средств составила более 1 млрд тенге.
Подозреваемый бывший руководитель ГУ "Управление культуры" Астаны задержан и водворен в изолятор временного содержания. В рамках дела наложен арест на его имущество в виде трех коммерческих помещений, двух парковочных мест и квартиры премиум-класса в городе Астане. Всего по данному делу наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 572 млн тенге", - уточнили в АФМ.
Иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат.
09.09.2024, 16:47 32596
Задержание высокопоставленного полицейского прокомментировали в МВД
Фото: polisia.kz
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Шымкент. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел прокомментировали опубликованную в соцсетях информацию о задержании высокопоставленных полицейских Шымкента по факту крупных хищений.
По информации Instagram-паблика Egov.press, сотрудники ДКНБ по городу Шымкенту неожиданно задержали начальника УФО ДП полковника полиции и старшего лейтенанта полиции по факту хищения в особо крупном размере.
Сообщается, что генерал Думан Таев срочно вылетает в Астану, так как аресты высокопоставленных сотрудников будут продолжаться. Согласно неофициальным источникам, сумма ущерба составляет 370 млн тенге", - говорится в сообщении к посту.
В комментариях к публикации пресс-служба МВД РК подтвердила, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
По поручению министра внутренних дел департаментом собственной безопасности начата служебная проверка, по итогам которой будут приняты строгие меры и виновные понесут наказание в соответствии с законом", - сказано в сообщении.
09.09.2024, 15:25 34276
Скинула с кровати и волокла за ногу: на воспитателя шымкентского детсада завели уголовное дело
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На воспитательницу одного из частных детских садов Шымкента завели уголовное дело по факту издевательства над воспитанницей.
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как воспитательница детского сада в группе подошла к детской кроватке, сбросила с нее девочку и протащила за ногу по полу. Кадры жестокого обращения с ребенком опубликовал Telegram-канал Egov.press.
В управлении образования Шымкента сообщили, что воспитательница после данного инцидента была уволена.
В департаменте полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту проводится расследование.
Ранее воспитательницу детсада Караганды приговорили к четырем суткам ареста по факту побоев воспитанника.
09.09.2024, 13:33 30081
Случаи обмана казахстанцев с помощью мессенджеров участились в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Случаи обмана казахстанцев с использованием мессенджеров WhatsApp и Telegram участились в Казахстане, сообщает Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности.
Чаще мошенники направляют на аккаунт граждан вредоносную программу в виде ссылки. Как правило, ссылка содержит информацию о голосовании за детей, розыгрыше призов, либо в виде опросника и т.д. После перехода по ссылке злоумышленники получают параллельный доступ к аккаунтам граждан, телефону и персональному компьютеру. Далее уже с их аккаунта или со вставкой фотографии в мессенджерах рассылается текстовое сообщение с просьбой занять деньги и т.п. При этом получатели таких писем ошибочно принимают такую просьбу за реальную", - рассказали в МЦРИАП.
Для получения денег мошенники используют счета третьих лиц (дропов).
Также мошенники направляют гражданам, обычно сотрудникам государственных органов и квазигосударственного сектора, занимающим высокие должности, письма от их руководителей. В частности, это могут быть звонки и сообщения, где указывается о неких проблемах и рекомендуется следовать инструкциям сотрудника Комитета национальной безопасности.
Мнимые сотрудники КНБ сообщают о каких-либо подозрительных операциях на банковском счете (в т.ч. финансировании террористических групп и т.д.) и требуют оказать содействие в проведении спецоперации. После чего переключают связь на сотрудников прокуратуры, банка и других правоохранительных органов. Как правило, такая операция заключается в необходимости оформить кредит, перевести деньги с депозита или текущего счета, а деньги перечислить на специальный счет, а также передачи наличных через курьера", - говорится в информации.
В иных случаях сообщается о возникших проблемах и направляются контакты знакомого сотрудника КНБ, который может их решить за вознаграждение.
Для убедительности могут быть направлены квитанции/документы на официальном бланке ведомства (фотография служебных удостоверений, распечатанные поручения и приказы КНБ с печатями и подписями)", - рассказали в ведомстве.
В этой связи МВД призывает граждан быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам, даже если они поступили от родственников, друзей и т.д.
При получении таких писем и звонков рекомендуем не открывать их и незамедлительно связаться с отправителем.
В случае, если вы открыли ссылку, необходимо проверить наличие привязанных к аккаунту посторонних устройств. Для этого в приложении мессенджеров WhatsApp и Telegram, нужно войти в "Настройки", далее - "Связанные устройства" (в Telegram - "Устройства"), где отображаются параллельные соединения. При наличии во вкладке постороннего устройства, нужно выйти из сессии. Такую процедуру рекомендуется проводить как можно чаще, для того чтобы обезопасить свои персональные данные и контакты", - проинструктировали в министерстве.
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