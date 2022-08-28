В Кокшетау менеджер банка растратил деньги клиентки

КОКШЕТАУ. 26 АВГУСТА - В городское управление полиции с заявлением обратилась 19-летняя местная жительница с заявлением, что с ее банковской карты пропали деньги, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам потерпевшей, она никаких банковских операций не проводила, сообщает Polisia.kz

Полицейские установили, что к хищению может быть причастен менеджер одного из местных банков, к которому за день до исчезновения денег обращалась заявительница.

Днем ранее девушка пришла в банк для получения услуги по перевыпуску банковской карты, которую она потеряла. Менеджер незаконно использовал информационную систему банка и привязал карту клиентки к своему мобильному приложению, после чего отдал ей новую карту.

В тот же день, выйдя с работы, 26-летний мужчина направился в один из местных магазинов, где приобрел кроссовки за 49 тысяч тенге, расплатившись за них деньгами потерпевшей.

По данному факту полицейские начали досудебное производство по статье 188, часть 2, УК РК "Кража".