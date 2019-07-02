В Кокшетау няня украла из дома работодателей золотые украшения

Кокшетау. 1 июля. Kazakhstan Today - В Кокшетау по подозрению в краже ювелирных изделий задержана молодая девушка, работавшая няней в доме потерпевших, передает Kazakhstan Today.

"Заявление о краже золотых изделий поступило в дежурную часть управления полиции Кокшетау 27 июня. Заявительница просила привлечь к ответственности 28-летнюю жительницу областного центра, работавшую в доме потерпевшей няней. Как было установлено, кража украшений была совершена в период с 20 мая по 10 июня, когда девушка еще работала в доме, однако пропажу золотых изделий, на сумму более 170 000 тенге, женщина обнаружила лишь накануне. Также установлено, что украшения были похищены путем свободного доступа, а значит, совершить преступление мог лишь тот, кто вхож в дом потерпевших", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

По факту кражи проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража), имеются признательные показания.

Похищенные украшения девушка успела сдать в ломбард, в настоящее время проводятся дальнейшие следственные мероприятия", - отметили в ведомстве.





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