Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - В Нур-Султане домработница обокрала квартиру своих бывших работодателей на 11 млн тенге, изготовив дубликаты ключей от входной двери, передает Kazakhstan Today.

С заявлением в полицию о том, что неизвестные похитили личное имущество из квартиры, обратилась жительница столицы. Преступниками было похищено имущество на сумму более 11 млн тенге. Добычей воров стали драгоценности и женские сумочки известных брендов", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции с помощью камер видеонаблюдений установили и задержали 28-летнюю подозреваемую в совершении кражи. Как выяснилось, задержанная ранее один месяц проработала домработницей в квартире потерпевших, и за это время ей удалось сделать дубликаты ключей от входной двери.

Вынашивая план совершения кражи несколько месяцев, девушка основательно подготовилась к совершению преступления. Чтобы не быть узнанной в объективах камер видеонаблюдения, она спрятала лицо за солнцезащитными очками и бейсболкой.

Похищенные вещи подозреваемая сбыть не успела, полицейскими они были полностью изъяты и возвращены владельцам. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье "Кража", задержанная водворена в изолятор временного содержания.

Между тем в Акмолинской области раскрыли кражу ювелирных изделий на 42 млн тенге. 3 июня текущего года в отдел полиции Бурабайского района поступило заявление местной жительницы об ограблении ломбарда. По словам заявительницы, в ночь со 2 на 3 июня злоумышленники проникли в помещение ломбарда, расположенного в одном из местных торговых домов и похитили ювелирные изделия. Ущерб, причиненный владельцу, составил около 42 млн тенге.

Сотрудники следственно-оперативной группы незамедлительно провели осмотр места происшествия, изъяли имеющиеся следы, а также опросили работников ломбарда. Они также изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в ломбарде, а также по всему периметру торгового дома и близлежащей территории.

Раскрытие данного преступления находилось на контроле руководства департамента полиции, а для проведения полного комплекса оперативно-розыскных мероприятий в ведомстве была создана специальная группа из числа наиболее опытных оперативников. В рамках розыскных мероприятий, с целью поиска похищенных изделий, полицейские проверили все ломбарды Акмолинской области и Нур-Султана, и лиц, ранее судимых за совершение имущественных преступлений.

В результате принятых мер по подозрению в ограблении ломбарда сотрудниками полиции была установлена и задержана преступная группа в составе трех человек: двух жителей Щучинска в возрасте 30 и 26 лет и 30-летнего жителя столицы", - отметили в пресс-службе областной полиции.

По факту крупной кражи начато досудебное расследование по статье "Кража", часть похищенного изъята. Задержанные водворены в изолятор временного содержания, полицейские проверяют их причастность к совершению аналогичных преступлений.

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