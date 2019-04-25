В Алматы домработница похитила драгоценные изделия из дома своего работодателя

Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - В Наурызбайском районном суде города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении женщины по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 188 (Кража) УК Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

По информации суда, женщина, занимаясь уборкой в доме, где была домработницей, из шкатулки в шкафу в кухне похитила драгоценные изделия на общую сумму 671 228 тенге.

В ходе судебного следствия главного судебного разбирательства потерпевшая П. заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимой в порядке медиации. Она подтвердила добровольность заявленного ею ходатайства, отметила, что причиненный правонарушением вред заглажен полностью. Подсудимая Б. вину в совершении инкриминируемого правонарушения признала и просила освободить её от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшей", - сообщили в Алматинском городском суде.

Постановлением суда уголовное дело прекращено на основании части 1 статьи 68 в связи с примирением подсудимой с потерпевшей и заключением сторонами медиативного соглашения, с освобождением подсудимой от уголовной ответственности.

Постановление не вступило в законную силу.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства