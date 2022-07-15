В Кокшетау полицейские подозреваются в получении взятки в 50 тысяч долларов США

КОКШЕТАУ. 13 ИЮЛЯ - Полицейские Кокшетау подозреваются в получении 50 тысяч долларов США за обещание закрыть уголовное дело, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В отношении должностных лиц управления полиции Кокшетау проводится досудебное расследование по факту получения взятки в сумме 50 тысяч долларов США от предпринимателя за прекращение уголовного дела, находящегося в производстве другого органа.
8 июля по результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий в порядке статьи 128 УПК задержан заместитель начальника управления полиции Кокшетау. 9 июля следственным судом г. Кокшетау в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.
В настоящее время проводится досудебное расследование.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.