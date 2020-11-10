В Кокшетау пьяный работник СТО угнал машину клиента

Кокшетау. 9 ноября. Kazakhstan Today - В Кокшетау сотрудники батальона патрульной полиции задержали пьяного работника СТО, который угнал машину, передает Kazakhstan Today.
В полицию обратилась 40-летняя жительница Кокшетау, по словам которой ночью со станции технического обслуживания неизвестные угнали ее автомобиль марки "Хюндай-Элантра".
Стражи порядка выяснили, что угон совершил работник СТО, где обсуживалась автомашина потерпевшей.
Незамедлительно был введен план-перехват. Приметы разыскиваемого автомобиля были разосланы всем экипажам батальона патрульной полиции. Злоумышленник был задержан в угнанном автомобиле. В момент задержания 36-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Похищенная автомашина возвращена владелице. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения "обязательство о явке", - прокомментировали в пресс-службе ДП Акмолинской области.
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