В Кокшетау семейная пара задержана за закладку наркотиков

КОКШЕТАУ. 29 ОКТЯБРЯ - В Кокшетау задержана семейная пара, которая занималась закладкой синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области задержали 24-летнего мужчину и его 22-летнюю возлюбленную, которые размещали тайники-закладки наркотиков в районе Парка железнодорожников города Кокшетау, сообщает Polisia.kz

Парня с девушкой удалось задержать во время выхода на работу по организации тайников очередной партии наркотиков.

В ходе личного обыска мужчины было изъято 27 свертков с неизвестным веществом (предположительно синтетический наркотик - структурный аналог пировалерона а-PVP). У девушки был изъят телефон, который использовался при фотосъемке произведенных закладок и отправлении местоположения в виде геолокации.

Кроме того, в ходе осмотра территории парка задержанные показали места тайников наркотиков, которые они успели уже заложить. Было изъято три аналогичных свертка.

Задержанные рассказали, что приехали из соседней области, устроились закладчиками сравнительно недавно, получали наркотики у неустановленного лица, с которым общались в интернете. Успели поработать всего десять дней и попались в руки правоохранительных органов", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области Мейрам Жапбасов.

В отношении задержанных начато досудебное расследование по статье УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".



