В Кокшетау соседи отбили женщину от напавшего в подъезде насильника

Кокшетау. 16 марта. Kazakhstan Today - В Кокшетау соседи помогли женщине отбиться от насильника, который напал на нее в подъезде, передает Kazakhstan Today.

13 марта в дежурную часть управление полиции Кокшетау от жительницы областного центра поступило заявление о том, что около 03.00 неизвестный, находясь в подъезде ее дома, пытался снять с нее одежду и совершить насильственные действия сексуального характера. Известно, что заявительница страдает бессонницей и вышла в ночное время на прогулку. Благодаря помощи соседей, женщине удалось избавиться от насильника", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий с помощью камер видеонаблюдения полицейские установили подозреваемого. Им оказался 26-летний ранее судимый житель Бурабайского района, который признался в содеянном.

По данному факту возбуждено досудебное производство по части 3 24 и части 1 статьи 120 (Покушение на изнасилование).

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