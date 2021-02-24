Тургумбаев наградил гвардейца, спасшего девушку от насильников

Шымкент. 23 февраля. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев наградил военнослужащего Национальной гвардии рядового Артема Калашникова медалью "За вклад в обеспечение охраны общественного порядка" за спасение девушки от насильников, передает Kazakhstan Today.

Награду герою от имени главы ведомства вручил командующий региональным командованием "Онтустик" Национальной гвардии генерал-майор Талапкер Амриев. Он поблагодарил военнослужащего за проявленную смелость и самоотверженность, а также подчеркнул, что благодаря его мужественным и оперативным действиям была спасена честь, а возможно и жизнь девушки, сообщили в пресс-службе Нацгвардии РК.

Поступок Артема является примером для каждого казахстанца, в особенности для его сослуживцев. Несмотря на то, что он находился в отпуске, гвардеец ни на минуту не забыл о высоком чувстве гражданского и профессионального долга. В ходе выполнения возложенных задач военнослужащие Нацгвардии не редко сталкиваются подобными случаями, где спасают граждан от различных угроз, порой рискуя жизнью", - сказал Талапкер Амриев.

Не оставило без внимания поступок гвардейца руководство департамента полиции Шымкента, наградившее Артема грамотой.

Напомним, 13 февраля, находясь в ежегодном отпуске, военнослужащий воинской части 6506 Национальной гвардии пресек попытку изнасилования девушки . По дороге домой около 00.40 по улице Жібек Жолы рядовой Артем Калашников услышал крики девушки о помощи. Военнослужащий побежал к тому месту, откуда исходил голос девушки. На месте он столкнулся с двумя мужчинами, которые пытались изнасиловать девушку. Между гвардейцем и двумя мужчинами завязалась драка. Один из злоумышленников был скручен и задержан, а второму подозреваемому удалось сбежать. После задержания на место происшествия был вызван экипаж полиции 102 и задержанный был доставлен в управление полиции Енбекшинского района.

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