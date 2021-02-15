Гвардеец в Шымкенте спас девушку от изнасилования

Шымкент. 14 февраля. Kazakhstan Today - Гвардеец спас девушку от изнасилования в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

13 февраля, находясь в ежегодном отпуске, военнослужащий воинской части 6506 Национальной гвардии пресек попытку изнасилования девушки. По дороге домой около 00.40 по улице Жібек Жолы рядовой Артем Калашников услышал крики девушки о помощи. Военнослужащий побежал к тому месту, откуда исходил голос девушки. На месте он столкнулся с двумя мужчинами, которые пытались изнасиловать девушку. Между гвардейцем и двумя мужчинами завязалась драка. Один из злоумышленников был скручен и задержан, а второму подозреваемому удалось сбежать.

После задержания на место происшествия был вызван экипаж полиции 102 и задержанный был доставлен в управление полиции Енбекшинского района.

Я как услышал голос девушки, сразу же направился туда. Думаю, каждый бы на моем месте поступил именно так", - рассказал Артем Калашников.

Во время задержания подозреваемых гвардеец повредил себе руку, но ему удалось до прибытия полицейских сдерживать мужчину.

По данному делу возбуждено уголовное дело. По второму подозреваемому был объявлен план "Перехват".

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