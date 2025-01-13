12.01.2025, 15:30 27031
В Кокшетау задержали подозреваемого в убийстве
Фото: pixabay.com
Рассказать друзьям
Кокшетау. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащие патрульно-постовой службы оперативно задержали подозреваемого в убийстве в Кокшетау, сообщает Polisia.kz.
В центр оперативного управления около 20.00 поступило сообщение о тяжком преступлении. Тело погибшего обнаружил местный житель, который сразу же позвонил в полицию. Ориентировка на подозреваемого была незамедлительно разослана всем нарядам полиции и военнослужащим.
Во время патрулирования улицы Ауэзова спустя 20 минут мы заметили трех подозрительных граждан в состоянии алкогольного опьянения. При досмотре у одного из них было обнаружено удостоверение личности, принадлежащее заявителю, сообщившему о преступлении", - рассказал начальник войскового наряда старший сержант Жангазы Шайхин.
Один из подозреваемых попытался скрыться, однако гвардейцам удалось оперативно его задержать. Во время досмотра задержанные вели себя агрессивно и отказывались подчиняться приказам. Все трое были доставлены в управление полиции Кокшетау.
В ходе разбирательства один из задержанных признался в совершении убийства. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
новости по теме
13.01.2025, 10:06 626
Подозреваемого в мошенничестве на 20 млн тенге казахстанца задержали в Новосибирске
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - По запросу Интерпола МВД Казахстана в российском городе Новосибирске задержан 24-летний казахстанец, находившийся в международном розыске за совершение мошенничества в крупном размере, сообщает Polisia.kz.
Летом прошлого года разыскиваемый, работая продавцом техники в одном из торговых домов в Алматы, под предлогом реализации мобильных устройств и аксессуаров к ним обманул граждан. Парень завладел имуществом потерпевших на сумму более 20 млн тенге", - проинформировали в МВД.
В настоящее время фигурант содержится под стражей.
12.01.2025, 17:29 22901
Полиция раскрыла 85 экстремистских преступлений в 2024 году
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году подразделениями по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Республики Казахстан выявлено 85 преступлений, связанных с разжиганием религиозной и национальной розни, пропагандой терроризма и участием в экстремистских организациях, сообщает Polisia.kz.
В результате расследований по итогам года к уголовной ответственности уже привлечены 44 человека. Кроме того, за совершение различных общеуголовных преступлений, таких как кражи, вымогательства, грабежи и другие, осужден 131 религиозный радикал", - проинформировали в полиции.
Сообщается о пресечении деятельности 18 преступных групп, у которых изъято 50 единиц оружия и более 10 килограммов наркотиков. За нарушения в сфере религиозных отношений и распространение запрещенных материалов 390 человек привлечены к административной ответственности.
Особое внимание уделено обеспечению защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении. В течение года проверено состояние мер безопасности на 9930 объектах, по результатам внесено 3581 предписание об устранении нарушений и составлено 1244 административных протокола", - уточнили в МВД.
Ранее в Жамбылской области задержали 11 членов группы религиозных радикалов.
12.01.2025, 13:09 28591
Экс-заместителя главы департамента экологии ВКО осудили за взятку
Фото: pexels.com
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего заместителя руководителя департамента экологии Восточно-Казахстанской области приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба суда № 2 Усть-Каменогорска.
Департаментом экологии ВКО по заявлениям граждан под руководством гражданина Т. инициирована проверка золотоизвлекательной фабрики на предмет соблюдения норм экологического законодательства РК. В ходе проверки установлен ряд нарушений в части отклонения от проектных решений по срокам завершения строительства ЗИФ. Данные нарушения влекут временное запрещение деятельности предприятия. Гражданин Т. за непривлечение ТОО к административной ответственности и положительный акт по результатам проверки деятельности ЗИФ получил в мае 2023 года от директора ТОО взятку в сумме 30 тысяч долларов США", - проинформировали в пресс-службе суда.
Как сообщили в суде, вина подтверждена вещественными доказательствами - денежными средствами в сумме 6 970 000 тенге, показаниями свидетелей, подтвердивших договоренность положительного решения вопроса за вознаграждение, результатами негласных следственных действий, заключениями экспертиз.
Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы. Подсудимый вину не признал, просил оправдать.
Санкция статьи 366, часть 3, пункт 3, УК РК предусматривает наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет. Отягчающим обстоятельством признано совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую присягу. Смягчающим обстоятельством признано наличие на иждивении пяти малолетних детей", - дополнили в суде.
Суд назначил осужденному самый строгий вид наказания, предусмотренный санкцией статьи, - лишение свободы сроком на 7 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Ранее сообщалось, что главу регионального управления МВД задержали за взятку.
11.01.2025, 11:37 58466
Тонны прекурсоров, оружие и боеприпасы: крупную ОПГ ликвидировали в Алматы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Крупная преступная сеть, поставлявшая прекурсоры для нарколабораторий, ликвидирована в Алматы в результате спецоперации, сообщает пресс-служба горпрокуратуры.
По данным ведомства, преступная группа поставляла прекурсоры БК-4 (основной компонент синтетических наркотиков) для действующих нарколабороторий на территории Республики Казахстан.
Стоимость одного килограмма прекурсоров на черном рынке составляет 250 долларов США. Общая сумма изъятых веществ оценивается в сумму свыше 800 тыс. долларов", - уточнили в прокуратуре.
Разработка преступной группы, участники которой координировали свои действия в Telegram, велась с августа прошлого года.
В ходе работы установлено три склада для хранения прекурсоров: один в городе Алматы и два в Илийском районе Алматинской области. 1 января текущего года оперативники зафиксировали передачу 180 кг прекурсоров из Алматы в Карагандинскую область. Там были обнаружены нарколаборатории, где задержаны лица, причастные к их функционированию. 9 января проведены одновременные задержания 9 участников преступной группы на территории Алматы и Алматинской области, где обнаружена нарколаборатория", - рассказали подробности в ведомстве.
В ходе санкционированных обысков изъяты:
- прекурсоры в особо крупном размере: 3 тонны 210 литров;
- лабораторное оборудование для изготовления наркотиков;
- оружие и боеприпасы (пистолет, ружье и граната);
- растительные и синтетические наркотики.
Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, ведется досудебное расследование для установления всех звеньев преступной цепи.
Ранее в МВД РК сообщили, что за два года в Казахстане задержано 27 криминальных авторитетов. Зарегистрировано свыше 120 уголовных дел по фактам создания, руководства и участия в ОПГ.
В Алматы в январе этого года четверых участников транснациональной ОПГ приговорили к срокам от 10 до 14 лет лишения свободы за организацию сети нарколабораторий и торговлю наркотиками.
10.01.2025, 21:17 75821
В Жамбылской области задержали 11 членов группы религиозных радикалов
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Тараз. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области подразделением по противодействию экстремизму департамента полиции совместно с КНБ при координации прокуратуры задержаны 11 членов устойчивой группы религиозных радикалов, сообщает Polisia.kz.
Они распространяли в социальных сетях аудио и видеоматериалы, в том числе лекции иностранных радикальных проповедников, пропагандирующие превосходство своих единоверцев и неполноценность последователей иных верований, оскорбляющие их религиозные чувства. Отдельные из этих материалов ранее в судебном порядке были запрещены к распространению на территории Казахстана как разжигающие религиозную вражду.
При обысках по местам проживания изъяты различные материалы религиозного содержания и другие вещественные доказательства.
По результатам экспертиз в этих материалах обнаружены признаки пропаганды религиозной розни.
Четверо подозреваемых из числа лидеров и активных участников группы водворены в изолятор временного содержания, остальные дали признательные показания в качестве свидетелей преступления.
Ведется досудебное расследование по признакам умышленного разжигания религиозной розни, совершенного группой лиц.
Ранее в Атырау задержали 44-летнего подозреваемого в пропаганде идей запрещенной в Казахстане религиозной организации "Таблиги жамагат", который использовал мечети для вербовки молодых людей.
10.01.2025, 18:35 79346
В Мангистау главбуха колледжа подозревают в хищении 243 млн тенге
Ведется досудебное расследование
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Актау. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области главного бухгалтера технического колледжа подозревают в хищении 243 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По результатам проверки установлены факты хищения бюджетных средств главным бухгалтером путем незаконного перечисления на личный счет денежных средств предназначенных для стипендии, командировок и налоговых обязательств на сумму 243 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что по данному факту ведется досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 УК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).
Уголовное дело находится в производстве специального прокурора, назначены судебные экспертизы", - добавили в прокуратуре.
Напомним, в прошлом году в Мангистау главбуха центра национальных видов спорта осудили на семь лет за хищение 117 млн тенге.
Также на сайте информационное агентство Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
10.01.2025, 11:35 88696
В Алматы участники транснациональной ОПГ приговорены к лишению свободы
Фото: depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы четверо участников транснациональной организованной преступной группы приговорены к срокам от 10-ти до 14-ти лет лишения свободы, сообщает Polisia.kz.
Четверо участников данной ОПГ приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы признаны виновными в совершении указанных преступлений и приговорены от 10-ти до 14-ти лет лишения свободы", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что фигуранты намеревались развернуть несколько нарколабораторий в Казахстане и привлечь к работе поставщиков и закладчиков "синтетики".
Установлено, что перевозка прекурсоров и оборудования, в том числе пересечение границы, осуществлялась логистической компанией под видом стройматериалов и бытовой химии. На разных этапах специальной операции сотрудниками полиции были задержаны трое иностранцев, причастные к контрабанде прекурсоров. На завершающем этапе в Алматы задержаны остальные фигуранты - двое граждан ближнего зарубежья и гражданин Казахстана, у которых изъяты мефедрон и поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов иностранного государства", - говорится в сообщении.
Также в ходе санкционированных обысков в арендуемых складах обнаружено и изъято 1160 бочек с различными прекурсорами для синтеза психоактивных веществ, семь ящиков специального лабораторного оборудования для изготовления "синтетики", два реактора и пять комплектов химического оборудования. Общий объем изъятых прекурсоров составил почти 73 тонны.
Напомним, в Казахстане за год пресечена деятельность 19 особо опасных ОПГ.
Также на сайте информационное агентство Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
10.01.2025, 11:19 90131
Главу регионального управления МВД задержали за взятку
Фото: pixabay.com
Рассказать друзьям
Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности РК подтвердил задержание руководителя ГУ "Западное региональное военно-следственное управление Министерства внутренних дел РК" и его подчиненного.
По данным сайта госзакупок, управлением руководит Мухит Джавгашев. Должность и имя подчиненного не сообщаются.
Возбуждено уголовное дело по статье 366 УК РК "Получение взятки". Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Ранее Антикор задержал главу департамента экологии Улытауской области за взятку в размере 2,5 млн тенге.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
13.01.2025, 09:02Спортивный комплекс построят в Алматинской области за счет возвращенных активов 13.01.2025, 08:333686Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник 13.01.2025, 10:26946На 42% увеличен объем воды в Северном Арале 13.01.2025, 09:39891"Мангистаумунайгаз" оштрафовали на 32 млрд тенге 13.01.2025, 10:06676Подозреваемого в мошенничестве на 20 млн тенге казахстанца задержали в Новосибирске 06.01.2025, 16:28188826Зарплата ряда госслужащих вырастет на 20% в 2025 году 08.01.2025, 15:51183236Более 8 млн тонн зерна экспортировал Казахстан железнодорожным транспортом в 2024 году 06.01.2025, 13:08180996Курс тенге продолжает падать в Казахстане 08.01.2025, 18:30174001В Атырауской области приступили к бурению первой поисковой скважины на участке Тайсойган 06.01.2025, 16:39161441Как мошенники используют оставленные на кассе или выброшенные товарные чеки 18.12.2024, 09:49678801Суд вынес решение по делу о часовом поясе 18.12.2024, 10:48660016В суде Астаны прокомментировали решение по делу о едином часовом поясе 26.12.2024, 13:09615281Иностранные букмекеры и казино составляют более 60% в секторе азартных игр в Казахстане 26.12.2024, 19:13605856Евгений Ян сообщил о предложениях медиакомпаний написать посты в поддержку единого часового пояса 17.12.2024, 18:24602056Казахстанцы чаще всего жалуются на сферу розничной торговли
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?