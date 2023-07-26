В Костанае осудили пять человек за сбыт поддельных долларов  

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Костанай. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае осуждены 5 лиц, осуществлявших хранение и сбыт поддельных долларов США в Костанайской области и Астане.





Гражданин Шарапиев С. осуществлял поставку, а сбыт на территории Костанайской области осуществляли Жакупов Т. и Шаймердинов А. На территории Астаны сбыт проводили супруги Бердимуратовы. Из 30 000 поддельных долларов 28 600 установлены и изъяты в ходе досудебного расследования", - сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК.





За совершение указанных преступлений подсудимым вменялась статья "Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг", а также статья "Мошенничество", поскольку имелись факты обмана потерпевших и незаконного получения их денег.





Приговором суда Шарапиев приговорен к 5,5 года лишения свободы в учреждении минимальной безопасности, Шаймердинов и Жакупов к 5,5 года лишения свободы в учреждении средней безопасности, супруги Бердимуратовы к 5 годам и 2 месяцам условно.



