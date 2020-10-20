В Костанае пресекли деятельность двух подпольных казино

Костанай. 19 октября. Kazakhstan Today - ДЭР по Костанайской области совместно с подразделением специального назначения "Кыран" одновременно пресечена противоправная деятельность двух подпольных казино в разных районах Костаная, передает Kazakhstan Today.

Для организации и проведения различных азартных игр фигуранты арендовали помещения на территории города. Используя игровое оборудование, проводили азартные игры, допуская к игре только тех игроков, которые приобретали игральные фишки на сумму не менее 10 000 тенге, после чего заключали устное соглашение, предполагающее денежный выигрыш", - сообщили в Комитете финансового мониторинга Минфина РК.

В ходе осмотра обнаружены и изъяты покерный стол, 6 столов для игры, 15 колод игральных карт, фишки, ресивер с видеозаписями, журнал и блокнот с черновыми записями о произведенных ставках, кейс с набором игральных фишек, электронный планшет марки Samsung, денежные средства.

В настоящее время проводятся следственные действия.

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