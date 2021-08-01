В Костанайской области пограничники задержали нарушителей границы

КОСТАНАЙ. 31 ИЮЛЯ - 28 июля пограничники департамента по Костанайской области за один день задержали двух нарушителей границы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Первый случай произошёл на пограничном отделении "Желкуар". Ночью отряд заметил неизвестного человека, который направлялся в сторону государственной границы. Совместно с "тревожной группой", прибывшей от пограничного отделения, задержан в 12 метрах от государственной границы гражданин Кыргызстана, сообщает пресс-служба КНБ РК.

Военнослужащие подразделения пограничного контроля "Тобол" (железнодорожное) ночью в ходе досмотра поезда, прибывшего из России, задержали гражданина РФ, который пытался незаконно въехать в Казахстан. Мужчина скрывался в одном из вагонов грузового поезда.

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