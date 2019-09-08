В Костанайской области возобновлено расследование группового изнасилования девушки

Костанай. 7 сентября. Kazakhstan Today - В Костанайской области возобновлено расследование группового изнасилования 22-летней девушки, передает Kazakhstan Today.

6 сентября по указанию прокуратуры Костанайской области расследование уголовного дела по факту группового изнасилования 22-летней девушки возобновлено. Департаменту полиции поручено проведение ряда необходимых следственных действий", - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В ведомстве отметили, что ход дела находится на контроле прокуратуры.

Напомним, накануне прошло заседание Национального совета общественного доверия, на котором правозащитница Айман Умарова попросила президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева лично проконтролировать дело жительницы Костанайской области. Девушку изнасиловали 14 человек, впоследствии она родила ребенка , но полиция никого не задержала.

В тот же день полиция прокомментировало данное дело.

"По данному факту было возбуждено четыре уголовных дела - по трем фактам изнасилования и факту похищения человека. Позднее они было объединены в одно. Все подозреваемые были допрошены, проведены очные ставки с 22-летней потерпевшей. Все подтвердили свое алиби на момент совершения преступления. В настоящее время уголовное дело находится в областной прокуратуре для проверки законности принятого решения о прерывании уголовного дела. Законных оснований для задержания подозреваемых лиц не имеется", - заявил начальник следственного управления департамента полиции Костанайской области Нурлан Арыстанов.

Как пишет alau.kz , в ходе расследования был проведен ряд следственных действий, в том числе судебно-генетические экспертизы в отношении всех подозреваемых. Ее проводили с целью установления отцовства ребенка. Экспертиза дала отрицательный результат в отношении всех этих лиц.

По данным полиции, заявление об изнасилование появилось спустя почти год, после того, как фельдшер обнаружила беременность девушки. На тот момент срок беременности составлял 28 недель.

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