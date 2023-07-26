В Костанайской области задержали закладчика с крупной партией наркотиков   

Фото: МВД РК

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Костанай. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Карасора-2023" сотрудники УПН ДП области задержали 23-летнего жителя Рудного, - В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Карасора-2023" сотрудники УПН ДП области задержали 23-летнего жителя Рудного, сообщает пресс-служба МВД РК.





У подозреваемого изъято 96 свертков PVP. В дальнейшем при осмотре гаража изъято еще 65 сверткой "синтетики". Общий вес наркотических веществ составил более 50 г. Задержанному грозит лишение свободы от 10 до 15 лет.





Начато досудебное расследование по статье 297 УК РК. По предварительным данным, закладчик распространял наркотики через Telegram-канал и делал закладки не только в Рудном, но и в Лисаковске.







