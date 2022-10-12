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В Кызылординской области госслужащие украли 25 миллионов тенге сельхозсубсидий

11.10.2022, 09:52 14036
В Кызылординской области госслужащие украли 25 миллионов тенге сельхозсубсидий
Фото: Depositphotos
Кызылорда. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области осуждены должностные лица управления сельского хозяйства области по факту растраты и хищения средств инвестиционных субсидий в особо крупном размере, сообщили в Агентстве республики Казахстан по финансовому мониторингу.
 

Они заполняли документы о проделанной работе по ряду крестьянских хозяйств, где не проводились работы и не установлено оборудование. Затем, заверив акты ЭЦП, внесли их в информпрограмму Qoldau.kz, похитили и присвоили госсредства в размере почти 25 млн тенге. Причиненный ущерб полностью возмещен участниками уголовного дела. В свою очередь предприниматели участвовали в хищении бюджетных средств за вознаграждение в размере 10% от суммы договора", - рассказали о преступной схеме в АФМ.

 
Судом руководитель отдела областного управления сельского хозяйства и главный специалист признаны виновными и приговорены к ограничению свободы сроком на 2 года.
 
Обоих лишили права занимать должности в госорганизациях и заниматься деятельностью, связанной с правом подписания материально-финансовых документов, на 3 года.

В Костанайской области выявили хищение сельхозсубсидий почти на 100 млн тенге.
 

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В Таразе вынесен приговор похитителям оружия из здания полиции во время январских беспорядков

12.10.2022, 08:52 1221
В Таразе вынесен приговор похитителям оружия из здания полиции во время январских беспорядков
Фото: pexels
Тараз. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В суде № 2 города Тараза рассмотрено уголовное дело в отношении пяти подсудимых, обвиняемых в хищении, незаконной перевозке, хранении оружия и боеприпасов в группе лиц по предварительному сговору (статья 291, часть 3, пункт 4, статья 287, части 2, 3, 4, статья 291, часть 1, статья 287, части 2, 3, 4, УК РК), сообщили в пресс-службе суда.
 
Судом установлено, что в ночь с 5 на 6 января 2022 года подсудимые, воспользовавшись массовыми беспорядками в Таразе, сопровождавшимися насилием, погромами, поджогами, разрушением и уничтожением имущества, незаконно похитили огнестрельное оружие и боеприпасы из здания департамента полиции Жамбылской области.
 

В результате преступных действий И., Ә., С., Б., М. причинен материальный вред департаменту полиции Жамбылской области в сумме 208 480 580 тенге. Вина доказана собранными по делу доказательствами: показаниями свидетелей, заключением судебно-баллистической экспертизы и вещественными доказательствами", - говорится в сообщении суда.

 
Подсудимые вину признали.
 

При назначении наказания суд признал смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение имущественного вреда, ранее не судимы. Отягчающим - совершение преступления в условиях чрезвычайного положения", - проинформировали в суде.

 
С учетом характера и степени общественной опасности, совершенных преступлений, а также роли каждого участника преступлений И., Б., С. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, Ә. - 3 года, М. - 2 года лишения свободы.
 
Ранее в суде № 2 Тараза было рассмотрено уголовное дело в отношении 3 подсудимых, также обвиняемых в хищении оружия и боеприпасов из здания департамента полиции Жамбылской области в ночь с 5 на 6 января 2022 года.

Незаконно похитили оружие и боеприпасы из здания департамента полиции Жамбылской области. В результате преступных действий Т., Р., А. причинен материальный вред департаменту полиции Жамбылской области в сумме 4 195 779 тенге", - уточнили в суде.

 
Им было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с установлением пробационного контроля.
 
Отмечается, что при назначении наказания суд признал смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении малолетних детей у виновных, добровольное возмещение имущественного вреда. Отягчающим - совершение преступления в условиях чрезвычайного положения.
 
Приговоры в законную силу не вступили.
 

Досрочно освобожденного извращенца вернули в колонию в ЗКО

11.10.2022, 17:32 8076
Уральск. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мужчина не приходил отмечаться, ночью отсутствовал дома, неоднократно привлекался к административной ответственности и игнорировал письменные предупреждения.
 
Ранее судимого за грабеж и преступления в отношении несовершеннолетних отправили назад в колонию в Западно-Казахстанской области, сообщает портал "Мой город".
 
По информации пресс-службы областного суда, в 2020-м житель Жанибекского района был осужден на три года и шесть месяцев лишения свободы за грабеж. В марте этого года его условно-досрочно освободили, однако он не выполнял свои обязательства.
 

Осужденный не являлся на регистрацию в Жанибекский отдел полиции, при проверке ночью его не было дома по адресу проживания, без разрешения сотрудников полиции выехал в Уральск, дважды привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка", - сообщили в облсуде.

 
Освобожденный также получил четыре неоднократных письменных предупреждения об отмене условно-досрочного освобождения, однако проигнорировал их, что является злостным нарушением, пояснили в суде.
 
Кроме того суд выяснил, что мужчина состоит на профилактическом учете в списке ранее судимых за сексуальные посягательства на малолетних детей, а участковые выписали ему отрицательную характеристику.
 

Выслушав мнение осужденного и его адвоката, учитывая заключение прокурора, суд удовлетворил представление и отправил сельчанина обратно в колонию. Там он будет отбывать оставшийся срок, а именно один год и семь месяцев. Постановление вступило в законную силу", - проинформировали в ведомстве.

 
Ранее в Актау задержали маньяка, пристававшего на улице к восьмилетней девочке.
 

Полицейского подозревают в убийстве напарника

11.10.2022, 16:41 8756
Полицейского подозревают в убийстве напарника
Фото: Polisia.kz
Усть-Каменогорск. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Напарника погибшего инспектора патрульной полиции Восточно-Казахстанской области подозревают в убийстве, сообщает Polisia.kz.
 
По факту смерти начато досудебное расследование по статье 99, часть 1, УК РК (Убийство). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
 
В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств происшедшего.
 
36-летний полицейский, подозреваемый в смерти напарника, водворен в изолятор временного содержания.
 
Расследование уголовного дела взято на особый контроль МВД.
 

В Алматы задержали сотрудника полиции

11.10.2022, 14:27 11381
Алматы. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержали сотрудника полиции за непривлечение к административной ответственности по факту дорожно-транспортного происшествия, сообщает Polisia.kz. 
 

Управлением собственной безопасности ДП города Алматы, реализуя принципы неотвратимости наказания и искоренения коррупционных проявлений в рядах ОВД, сегодня за непривлечение к административной ответственности по факту ДТП задержан сотрудник ОАП УП Алмалинского района, гражданин Б., 1986 года рождения", - проинформировали в полиции.

 
Сообщается, что по данному факту начато досудебное расследование.
 
Ранее сообщалось, что арестован экс-замначальника ДКНБ по Алматы.
 

Обнальная криптоплощадка наркогруппировок ликвидирована в Казахстане

11.10.2022, 09:39 14596
Обнальная криптоплощадка наркогруппировок ликвидирована в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности впервые проведена спецоперация по вскрытию и нейтрализации так называемой обнальной криптоплощадки, используемой наркогруппировками для отмывания криминальных средств.
 
Операция началась в январе текущего года с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами наркорынки Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков - 188 килограммов мефедрона.
 

Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана. Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении", - рассказали в пресс-службе КНБ.

 
КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию биткойнов. Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников.
 
Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников.
 
В доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.
 

В ВКО аферист обманул предпринимателя на 10 млн тенге

10.10.2022, 19:30 20011
Усть-Каменогорск. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В дежурную часть Ульбинского ОП с заявлением обратился предприниматель, сообщив о том, что аферист получил от него 10 млн тенге, сообщает Polisia.kz.
 
По словам пострадавшего, в конце августа мошенник предложил помощь в покупке спортивного инвентаря. Взял деньги и больше не выходил на связь.
 
В результате оперативно-розыскных мероприятий отделом криминальной полиции была установлена личность мошенника. Им оказался 25-летний мужчина, который при допросе дал признательные показания, пояснив, что деньги он потратил на собственные нужды.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 190, часть 3, УК РК "Мошенничество".
 

Выехавшую на лечение казахстанку задержали в Турции

10.10.2022, 17:02 22281
Выехавшую на лечение казахстанку задержали в Турции
Фото: Depositphotos
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Выехавшую для пересадки органов гражданку Казахстана задержали в Турции, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.
 

По поступившей от наших дипломатов информации, турецкие правоохранительные органы задержали нашу гражданку. Она приехала в Турцию для пересадки органов. По предварительным данным, она обвиняется в подделке документов. То есть она (следствие еще разберется) указала донора в качестве родственника, а он оказался гражданином совсем другой страны. Поэтому она сейчас находится под стражей", - цитирует tengrinews.kz Айбека Смадиярова.

 
По его словам, казахстанское консульство держит дело на особом контроле, казахстанке нашли адвоката, МИД находится на связи с родными, сообщает zakon.kz. 
 

Сейчас мы ходатайствуем о том, чтобы женщину перевели под подписку о невыезде в связи с состоянием ее здоровья", - добавил он.

 

Талгата Махатова признали подозреваемым по январским событиям

10.10.2022, 13:44 23981
Талгата Махатова признали подозреваемым по январским событиям
Фото: pexels.jpg
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Проходившего в 2013 году свидетелем по "Хоргосскому делу" Талгата Махатова признали подозреваемым по январским событиям.
 

Талгат Махатов задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 272 ч. 2 (Участие в массовых беспорядках), 190 (Мошенничество) УК РК", - говорится в ответе Генеральной прокуратуры РК на официальный запрос Zakon.kz.

 
Следственным судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
 

Имя Талгата Махатова известно из так называемого Хоргосского дела 2013 года, названного самым крупным уголовным процессом в истории Казахстана. В деле он проходил как "секретный" агент, внедренный для разоблачения коррупционных схем для провоза товаров на таможенном посту "Хоргос" на казахстанско-китайской границе. Благодаря Махатову удалось обезвредить многочисленную и хорошо организованную банду контрабандистов, выкачивавших миллиарды долларов на таможне. На последовавшем после ареста высокопоставленных лиц судебном процессе он выступил в качестве свидетеля", - пишет сайт.

 
В 2017 году Махатов был задержан по подозрению в убийстве, но это дело было прекращено.
 
По данным газеты "Время", в марте 2022 года его задержали подозрению в мошенничестве на 8 млн долларов.
 

 

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