В Мангистау обнаружен тайник браконьеров с тремя тоннами осетрины

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АКТАУ. 27 АПРЕЛЯ - На территории Мангистауской области обнаружили убежище браконьеров с тремя тоннами рыб осетровых пород, передает KAZAKHSTAN TODAY

Тайник браконьеров обнаружили в Мангистау 26 апреля. Его нашли в ходе совместных мероприятий региональной пограничной службы КНБ, департаментов КНБ и полиции, сообщает портал "Лада".

В схроне обнаружили три тонны рыб осетровых пород, которые хранились в промышленных холодильных установках. Компетентные органы начали досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК.

По информации ведомства, в настоящий момент продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий по определению круга лиц, причастных к незаконной добыче и реализации биоресурсов.

Территориальные подразделения пограничной службы КНБ продолжают работу по пресечению браконьерской деятельности в казахстанской части Каспия.

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