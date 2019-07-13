Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - В Мангистауской области чиновники незаконно выдали 178 земельных участков на сумму более 659 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Агентстве по противодействию коррупции, в марте текущего года Антикоррупционной службой Мангистауской области окончено досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Тупкараганского района" И. Науханова и акима села Акшукір того же района М. Изтур по факту злоупотребления должностными полномочиями и подлога документов при выделении земельных участков под различные нужды.

25 июня приговором Мангистауского областного суда И. Науханова осужден к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы, а М. Изтур к 1 году ограничения свободы. Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

"Указанными лицами путем подлога выписок из несуществующего решения земельной комиссии незаконно выдано 178 земельных участков в Мангистауской области на сумму кадастровой стоимости более 659 млн тенге. Более 30 из указанных земельных участков возвращены государству в ходе досудебного расследования", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, имеются факты растраты бюджетных средств выделенных для восстановления границ земельных участков и для подготовки различных проектов.

5 июня судом Арысского района к 4 годам ограничения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе осужден руководитель ГУ "Отдел сельского хозяйства и земельных отношений города Арыси" Е. Айтбенбетов по части 4 статьи 361 и части 2 статьи 369 УК, который причинил ущерб государству в сумме 22 млн тенге путем принятия фактически не выполненных работ. Средства были выделены на восстановление границ земельных участков и подготовку проекта границ административно-территориальных единиц города Арыси.

Также распространены и факты получения взяток. 3 июня Антикоррупционной службой Акмолинской области производством окончено уголовное дело в отношении акима Зеленоборского сельского округа Бурабайского района Д.К. Жабагина, который требовал от гражданина В.А. Елизова взятку в сумме 500 000 тенге за лоббирование интересов при рассмотрении районной земельной комиссией вопроса о выделении земельного участка в поселке Зеленый бор под индивидуальное жилищное строительство в рамках реализации "Комплексного плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны на 2017-2020 годы".

Приговором Кокчетавского городского суда ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 3750 тыс. тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Проведенным анализом коррупционных рисков установлено, что риском является наделение местных исполнительных органов исключительным правом предоставления земельных участков.

Согласно Правилам (пункт 39 Правил организации и проведения торгов по продаже земельного участка, утвержденных приказом министра национальной экономики от 31 марта 2015 года №290), при проведении торгов по продаже земельных участков создаются конкурсные комиссии в состав которых входят исключительно должностные лица заинтересованных госорганов (работники земельных отношений, архитектуры, градостроительства и строительства, сельского хозяйства и др.). Такой подход исключает объективность и беспристрастность, препятствует ведению общественного контроля при принятии решений.

Вместе с тем, согласно Стандарту госуслуг по предоставлению земельного участка для строительства объекта в черте населенного пункта (утвержден приказом и.о. министра национальной экономики от 27 марта 2015 года №270), срок оказания госуслуги составляет на первом этапе 28 рабочих дней, втором этапе - 22 рабочих дня.

В результате весь процесс получения гражданами земельного участка занимает 50 рабочих дней.

Длительность сроков оказания госуслуги, безусловно, является еще одной причиной совершения коррупционных правонарушений.

Также выявлены факты манипуляции со списками очередников на их получение (в Кызылординской области окончено расследованием уголовное дело в отношении главного специалиста Таспановой, которая использовала ранее выданные порядковые номера очередников, выбывших за пределы области, умерших и нуждающихся в земельных участках граждан) и вместо них вносила в список других граждан, не состоящих в очереди), - проинформировали в агентстве.

По информации Агентства по противодействию коррупции, уголовная статистика свидетельствуют о росте зарегистрированных коррупционных правонарушений в сфере земельных отношений с 82 (6 месяцев 2018 года) до 109 (6 месяцев 2019 года). По указанным уголовным делам подозреваемыми признано 76 лиц (в 2018 году - 56). Из них в суд направлено 54 (48) уголовных дела и осуждено 15 лиц. Сумма ущерба по данным преступлениям составила более 810 млн тенге, и в настоящее время возмещено 783 млн тенге.

Здесь в основном преобладают взяточничество, мошенничество и злоупотребления должностными полномочиями при выделении земельных участков и изменении их целевого назначения", - отметили в ведомстве.

Антикоррупционной службой ранее для устранения коррупционных предпосылок в этой сфере предлагалось: кардинально пересмотреть механизмы выделения земельных участков гражданам; ужесточить административную ответственность должностных лиц за сокрытие информации о наличии земельных участков; внести изменения в нормативные правовые акты в части включения в составы Комиссий представителей неправительственных организаций; усовершенствовать автоматизированную базу данных (AISGZK) о наличии свободных земельных участков (с отражением месторасположения, целевого назначения и границ) обеспечив к ней свободный доступ населения; пересмотреть сроки оказания госуслуг (в сторону уменьшения) по предоставлению земельного участка; местным исполнительным органам усилить контроль за деятельностью структурных подразделений, на системной основе проводить проверки о правомерности выделяемых земельных участков.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства