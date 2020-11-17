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В Мангистауской области должностные лица энергопредприятий обвиняются в преступлении с ущербом в 500 млн тенге

16.11.2020 6346
Актау. 16 ноября. Kazakhstan Today - ДЭР по Мангистауской области завершено уголовное дело в отношении членов преступной группы в составе руководителей и должностных лиц ряда энергетических предприятий Мангистауской области, передает Kazakhstan Today. 
 

Следствием установлено, что члены ОПГ в период с марта по октябрь прошлого года используя лиц, обладающих специальными знаниями в области энергетики, на доучетных шинах производили закорачивание напряженческих и токовых цепей учета в подстанциях в Мунайлинском районе и городе Жанаозене. При этом, пособнические действия оказывал директор ГКП "Мангистауэнерго", - сообщили в Комитете финансового мониторинга Минфина РК. 

 
В отношении сотрудников ТОО "МАЭК-Казатомпром", ГКП "Мангистауэнерго", ГКП "Озенэнергосервис" и других лиц заведено дело по семи статьям УК РК и направлено в суд. Всего обвиняются 9 лиц.
 
Общая сумма ущерба, причиненного членами ОПГ, составила более 500 млн тенге.
 

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