17.04.2023, 19:16 12376
В Мангистауской области оправдали обвиняемого в изнасиловании дочери
Фото: Depositphotos
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Актау. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней дочери оправдали в связи с отсутствием доказательств. Однако мать девочки настаивала на том, что насильственные действия в отношении ребенка все же были, сообщает "Лада".
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области было рассмотрено дело в отношении У., обвиняемого по части 2 статьи 124 (Развращение малолетних, совершенное родителем) и части 4 статьи 120 УК РК (Изнасилование, совершенное неоднократно).
У. обвинялся следствием в том, что он в период с 2016 года по 2021 год совершал развратные действия и неоднократно насиловал свою несовершеннолетнюю дочь.
Прокурор и законный представитель несовершеннолетней потерпевшей просили признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет. Также они просили взыскать с подсудимого 30 000 000 тенге в качестве морального вреда.
Защитники и сам подсудимый просили суд вынести оправдательный приговор, указав, что по делу вина последнего не установлена.
В итоге суд вынес оправдательный приговор в связи с недоказанностью вины подсудимого.
Вина подсудимого в ходе судебного разбирательства не нашла своего подтверждения. Показания законного представителя несовершеннолетней потерпевшей, а также несовершеннолетнего свидетеля опровергаются собранными по делу доказательствами, а именно заключением судебно-медицинской экспертизы. Оправданному разъяснено право на возмещения вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности", - пояснили в пресс-службе суда.
По словам матери потерпевшей, впервые дочь была изнасилована, когда ей было 10 лет. Боясь за жизнь матери, девочка не рассказывала о случившемся.
Суд также вынес частное постановление в адрес прокурора Мангистауской области о допущенных грубых нарушениях в ходе досудебного расследования.
Апелляционная коллегия по уголовным делам также рассмотрела дело, однако решение суда осталось неизменным.
Ранее стало известно, что в Жанаозене несовершеннолетняя забеременела от своего отца.
В конце февраля сообщалось, что насильнику двоих детей в Мангистауской области пересмотрели приговор в сторону ужесточения. Он приговорен к пожизненному заключению.
В Мангистауской области двадцать лет тюрьмы получил обвиняемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней с использованием беспомощного состояния.
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18.04.2023, 09:06 551
В Кызылординской области выявлены многомиллионные хищения в сфере образования
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Кызылординской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя и бухгалтера Жанакорганского районного отдела образования по статье 189 части 4 пункту 2 УК РК.
Они подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме 543 млн тенге, путем перечисления денежных средств в виде оплаты труда на карт-счета лиц, не являющихся работниками образовательных учреждений", - сообщили в Антикоре.
Отмечается, что с санкции специализированного следственного суда Кызылорды подозреваемые взяты под стражу.
В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального Кодекса иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Талдыкоргане сотрудники Антикоррупционной службы задержали главного бухгалтера городского отдела образования. В ходе обыска у женщины обнаружили сумму в размере почти 1 миллиарда тенге.
17.04.2023, 16:54 15596
В Костанайской области задержан глава подведомственной организации Комитета госматрезерва МЧС
Фигурант уголовного дела применял повышенные меры конспирации при получении незаконного денежного вознаграждения
Фото: Depositphotos
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Костанай. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом КНБ по Костанайской области по факту коррупционного правонарушения задержан руководитель РГП на ПХВ "Резерв", сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
В ходе оперативной разработки установлена его причастность к получению в мае 2022 года незаконного денежного вознаграждения за общее покровительство коммерческой деятельности предпринимателя", - проинформировали в комитете.
Отмечается, что фигурант уголовного дела применял повышенные меры конспирации при получении незаконного денежного вознаграждения, которое передавалось через посредника.
В результате 16 марта 2023 года решением суда Б. Онайбаев осужден по части 2 статьи 366 УК РК (Получение взятки) с наказанием в виде штрафа в размере 9 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - добавили в пресс-службе.
Также он лишен квалификационного класса 2-й категории (приравнивается воинскому званию подполковника) пенсионера органов финансовой полиции и экономических расследований.
Ранее Токаев поручил новому главе Антикора выявлять высокопоставленных коррупционеров.
17.04.2023, 15:28 17076
Сall-центр мошенников ликвидировали в Шымкенте
В "офисе" нашли анкетные данные более 500 человек
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сall-центр мошенников ликвидировали полицейские Шымкента. В "офисе" нашли анкетные данные более 500 человек.
С заявлением об интернет-аферистах в полицию обратился житель Абайского района мегаполиса. Мужчина сообщил, что ему позвонили с неизвестного номера и поздравили с выигрышем нового Hyundai Accent стоимостью 12 млн тенге. Звонивший представился работником одной из сетевых компаний, которая проводит розыгрыш авто среди своих потребителей. А для получения выигрыша победителю нужно было пополнить указанный оператором счет через определенный сайт. Так, доверчивый гражданин лишился свыше 4 млн тенге", - сообщает Polisia.kz.
По указанному факту следователи зарегистрировали уголовное дело по статье 190 УК РК (Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием).
След злоумышленников привел в Тараз, где оперативники и выявили их "контору". В результате задержана группа киберпреступников из восьми человек, самому старшему из них 28 лет, младшему - 18. Выяснилось, что все они раньше работали операторами call-центров сетевых магазинов. Рабочее помещение группа арендовала в одном из бизнес-центров. Из офиса изъяли 19 мобильных устройств, 13 ноутбуков, системный блок для управления поддельными документами и расчета денежных средств, памятку для общения с потерпевшими и анкетные данные 561 человека", - рассказали в полиции.
Полиция устанавливает пострадавших, попавшихся на уловки мошеннической группы. Стражи порядка не исключают, что они есть по всей стране.
Ранее оборудованный для телефонного мошенничества "офис" обнаружили в Алматы на балконе одного из жилых домов. На месте было изъято большое количество SIM-box-оборудования для мошеннических звонков.
Также в Актюбинской области на автомобильном пункте пропуска "Алимбет" задержали гражданина России, у которого было изъято большое количество оборудования для массовой рассылки мошеннических сообщений.
17.04.2023, 14:49 18951
Сразу два громких судебных процесса начались в Астане Дополнено
Фото: Polisia.kz
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане начались два судебных процесса: в отношении экс-руководства ТОО "Оператор РОП" и бывшего вице-министра экологии и суд по делу экс-министра культуры Арыстанбека Мухамедиулы.
Первый процесс проходит в суде № 2 района Байконур.
На скамье подсудимых находятся бывший вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов, экс-председатель правления ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев, бывший финансовый директор компании Рустам Темирбек и экс-гендиректор Светлана Коротенко", - сообщает Vlast.kz.
Адвокаты обвиняемой стороны подали ходатайство об отводе судьи, однако в нем было отказано.
7 апреля во время предварительных слушаний сторона защиты Темирбека подала три ходатайства о прекращении уголовного преследования по трем эпизодам обвинения, по которым не начато досудебное расследование; о направлении уголовного дела прокурору в виду существенного нарушения норм УПК; об изменении меры пресечения. Все ходатайства были оставлены без удовлетворения", - сообщает сайт.
Напомним, что должностные лица Министерства экологии и ТОО "Оператор РОП" намеревались похитить 180 млрд тенге и перечислить их частной компании для строительства шести мусоросжигающих заводов. При этом электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании многомиллиардную прибыль. Антикор предотвратил хищение этих денег.
Управляющий директор ТОО "Оператор РОП" Руслан Шамшиев был найден мертвым, столичным районным отделом полиции Есиль возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).
В марте прошлого года Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО "Оператор РОП" по факту хищения денежных средств предприятия на сумму более 20 млрд тенге в период 2016-2021 годы путем установления завышенной стоимости утилизации транспортных средств.
Бывший учредитель ТОО "Оператор РОП" Шнар Муктарова Агентством по противодействию коррупции объявлена в розыск - она в 2017-2018 годы в нарушение требований Экологического кодекса присвоила денежные средства утилизационного сбора, незаконно оплаченные ей в виде дивидендов в размере 920 млн тенге.
Два года назад Минэкологии сообщало, что в 2021 году в стране будут построены новые мусоросортировочные комплексы общей мощностью около 300 тысяч тонн отходов в год. В мае были объявлены аукционные торги для проектов по энергетической утилизации отходов в шести городах: в столице, Актобе, Алматы, Усть-Каменогорске, Караганде и Шымкенте. Строительство заводов, оснащенных автоматизированной системой мониторинга выбросов, планировалось за счет инвесторов. По итогам проведенных в июле торгов победителем было определено ТОО "Waste2Energy", которое было зарегистрировано незадолго до торгов - 21 апреля 2021 года, и, по данным СМИ, ее конечным собственником является дочь первого президента Казахстана Алия Назарбаева", - пишет сайт.
Также в Астане начался суд по делу экс-министра культуры Арыстанбека Мухамедиулы, сообщает Sputnik.
Из-за погодных условий подсудимые участвуют в заседании в онлайн-режиме.
Кроме того, экс-министр просит отпустить его под домашний арест. По его словам, он перенес две операции и его здоровье "с каждым днем ухудшается".
Кроме Мухамедиулы, по делу проходят замдиректора ТОО "Экспонат" Азамат Кошенов и бухгалтер компании Айым Садвакасова, также экс-заместитель директора Национального музея Алмаз Нуразхан. Все подсудимые, кроме Садвакасовой, содержатся в следственном изоляторе Астаны", - сообщает сайт.
Также изменить меру пресечения на домашний арест в отношении подсудимого Азамата Кошенова в связи с наличием четырех несовершеннолетних детей просил адвокат Темирболатов.
Кроме того, защита просит вызвать на допрос сотрудников Антикоррупционной службы, чьи документы послужили основанием для начала досудебного расследования, а сам подсудимый просил вызвать на суд в качестве свидетеля актера Тунгышбая Жаманкулова. По словам Кошенова, актер публиковал сведения о его связях с Мухамедиулы", - пишет Sputnik.
Судья удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение по ходатайствам. Процесс продолжился в 15.00.
Напомним, что директор Нацмузея Арыстанбек Мухамедиулы был арестован 28 мая 2022 года.
В августе прошлого года в Антикоре сообщили, что расследование проводится по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан".
Кроме того, проверяется причастность А. Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта", АО "Казак энциклопедиясы" и ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт культуры", - сообщили в Антикоррупционной службе.
Дополнено 17.04.2023, 16.07
Суд отказал Арыстанбеку Мухамедиулы в изменении меры пресечения на домашний арест и прекращении уголовного дела, сообщает Tengrinews.kz.
Для освобождения от уголовной ответственности подсудимого Мухамедиулы оснований не имеется. В связи с этим ходатайство адвоката о прекращении уголовного дела в отношении Мухамедиулы за отсутствием состава преступления следует оставить открытым", - говорится в постановлении суда.
В нем подчеркивается, что решение будет принято по результатам главного судебного разбирательства.
Также суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката Тулеева о назначении предварительного слушания и об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест в отношении Мухамедиулы. В постановлении судья Баглан Идрисов заявил, что подсудимые, находясь на свободе, могут воспрепятствовать разбирательству по уголовному делу.
16.04.2023, 14:19 38681
Почти миллиард тенге и 14 квартир: в Талдыкоргане задержали главбуха отдела образования
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане сотрудники Антикоррупционной службы задержали главного бухгалтера городского отдела образования. В ходе обыска у женщины обнаружили сумму в размере почти 1 миллиарда тенге.
У 48-летнего бухгалтера антикорровцы нашли почти 1 млрд тенге, большая часть из которых была в иностранной валюте, сообщает телеканал "Хабар 24".
Кроме того, были изъяты документы и ключи от недвижимого имущества: 14 квартир, 7 коммерческих помещений, внедорожник марки Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска, а также ювелирные изделия.
В областной Антикоррупционной службе факт подтвердили. В ходе следственных действий обнаружено, что хищения из госбюджета сотрудниками отдела городского образования на протяжении нескольких лет были постоянными. Деньги по отработанной схеме перечислялись людям, не работающим в этой сфере.
Виновные лица задержаны и водворены в ИВС. Следствие продолжается.
Напомним, в Жетысуской области задержали чиновников отдела образования. Только в декабре прошлого года они похитили через школы Талдыкоргана более 750 млн тенге.
15.04.2023, 13:22 58616
Убившей трехлетнего ребенка няне вынесли приговор
Женщина получила 10 лет лишения свободы
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Талдыкорган. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Избившей до смерти трехлетнего ребенка няне вынесли приговор в Талдыкоргане.
С учетом смягчающих вину обстоятельств - отсутствие судимости, чистосердечное раскаяние, прощение потерпевшего и отсутствие отягчающих вину обстоятельств - суд назначил подсудимой 10 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - сообщили в пресс-службе суда области Жетicу.
По информации сайта Tengrinews, преступление произошло осенью 2022 года в Жетысуской области.
Трехлетний малыш вместе с годовалым братишкой находился под круглосуточным присмотром в доме няни. Мать детей рассказала, что 12 сентября ей позвонила няня и сообщила, что ребенок себя плохо чувствует. Малыша отвезли в больницу, где он и скончался. Врачи обнаружили на теле малыша множественные повреждения и диагностировали тяжелую травму головы", - сообщает сайт.
По словам матери ребенка, она задолжала няне оплату, поэтому женщина не отдавала ей детей.
А когда няня сообщила, что сын заболел, приехав за ним, я увидела, что Дэвид был весь в синяках, на нем живого места не было. Няня мне сказала, что он упал в ванной комнате", - рассказала мать погибшего ребенка Мадина Таукенова.
В рамках следствия было установлено, что ребенок подвергался избиению неоднократно.
Случаи жестокого обращения с детьми со стороны воспитателей и нянь - как в частных детсадах, так и в государственных не редки в Казахстане.
Так, в Алматинской области няню подозревают в смерти двухлетнего малыша.
В Нур-Султане в частном детсаду 2-летняя девочка утонула в ванне. На теле ребенка обнаружили многочисленные телесные повреждения. В смерти девочки подозревают ее няню.
В Капшагае няню частного детсада обвинили в рукоприкладстве.
Также в Караганде грубое обращение с ребенком в детсаду попало на видео.
15.04.2023, 12:15 60111
Хищения более чем на 750 млн тенге совершили чиновники отдела образования в Талдыкоргане
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области задержаны чиновники отдела образования Талдыкоргана, на систематической основе похищавшие бюджетные деньги.
Задержание подтвердили в прокуратуре Жетысуской области. Злоумышленники на протяжении нескольких лет перечисляли бюджетные средства лицам, фактически не работающим в сфере образования.
Только в декабре прошлого года сотрудники отдела образования похитили через школы Талдыкоргана более 750 млн тенге. Системные хищения выявили сотрудники Антикоррупционной службы.
В ходе обысков обнаружены и изъяты денежные средства наличными более 700 миллионов тенге, 500 тысяч долларов США и дорогостоящие ювелирные изделия. Наложены аресты на 27 объектов недвижимого имущества, дорогие автомашины, принадлежащие фигурантам дела. Виновные лица задержаны и водворены в ИВС", - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Ранее "Хабар" сообщал о многомиллионных хищениях в школах Кызылординской области.
14.04.2023, 20:34 75876
В Туркестанской области школьника подозревают в убийстве девушки
Фото: пресс-служба МВД РК
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Туркестан. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские установили подозреваемого в убийстве девушки, тело которой обнаружено 9 апреля в оросительном канале в Ордабасинском районе Туркестанской области, сообщает пресс-служба МВД РК.
Подозреваемый - учащийся 11-го класса. Он задержан и взят под стражу.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99, часть 2, УК РК "Убийство". Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Расследование находится на личном контроле руководства департамента полиции региона.
Напомним, в Алматы обезглавили женщину. Полиция ищет убийцу.
В Актобе с помощью видео с камер видеонаблюдения полицейским удалось установить подозреваемого в зверском убийстве 35-летней женщины и ее 16-летнего сына.
Житель Павлодарской области зарезал мать и пытался покончить с собой.
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