В Мангистауской области полицейских подозревают в браконьерстве

АКТАУ. 26 АПРЕЛЯ - На территории Кызылсайского природного парка инспекторы задержали четырех вооруженных людей с тушкой архара, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает " Лада ", вооруженных людей задержали в Кызылсайском государственном природном парке 23 апреля. Природоохранные инспекторы попытались остановить автомобиль Toyota Hilux, который не подчинился законным требованиям инспекторов.

Инспекторам удалось остановить транспорт. В ходе осмотра в нем обнаружили четырех граждан Республики Казахстан, охотничьи ружья с патронами, а неподалеку от места задержания нашли тушку архара", - сообщил государственный инспектор Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Талгат Аленов.

На место происшествия вызвали следственную группу. Дополнительная информация, как уточнили в инспекции, не разглашается в интересах компетентных органов.

В настоящее время ведутся следственные мероприятии", - добавил Талгат Аленов.

Как сообщил житель Актау Азамат Сарсенбаев у себя на странице в Facebook, двое из числа задержанных являются участковыми инспекторами полиции Мангистауского района.

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