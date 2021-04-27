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В Мангистауской области полицейских подозревают в браконьерстве

26.04.2021 9964
АКТАУ. 26 АПРЕЛЯ - На территории Кызылсайского природного парка инспекторы задержали четырех вооруженных людей с тушкой архара, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает "Лада", вооруженных людей задержали в Кызылсайском государственном природном парке 23 апреля. Природоохранные инспекторы попытались остановить автомобиль Toyota Hilux, который не подчинился законным требованиям инспекторов.
 

Инспекторам удалось остановить транспорт. В ходе осмотра в нем обнаружили четырех граждан Республики Казахстан, охотничьи ружья с патронами, а неподалеку от места задержания нашли тушку архара", - сообщил государственный инспектор Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Талгат Аленов.

 
На место происшествия вызвали следственную группу. Дополнительная информация, как уточнили в инспекции, не разглашается в интересах компетентных органов.
 

В настоящее время ведутся следственные мероприятии", - добавил Талгат Аленов.

 
Как сообщил житель Актау Азамат Сарсенбаев у себя на странице в Facebook, двое из числа задержанных являются участковыми инспекторами полиции Мангистауского района.
 
 

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