В Мангистауской области в ходе спецоперации задержали похитителей нефти из трубопровода АО "КазТрансОйл"

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Актау. 20 февраля. Kazakhstan Today - В Мангистауской области задержали членов ОПГ, похищавших нефть из трубопровода АО "КазТрансОйл" и из незарегистрированных скважин области, передает Kazakhstan Today.

В хищениях нефти подозреваются 10 человек. Члены ОПГ задержаны в ходе операции 11 февраля. У преступников изъяты железнодорожные цистерны с нефтью и грузовые автомашины с полуприцепами - цистернами, пишет Lada.kz со ссылкой на достоверный источник.

Как стало известно из достоверных источников, участники ОПГ наладили систему хищения нефти из нефтепровода АО "КазТрансОйл" и из незарегистрированных скважин области.

Члены группы продолжительное время промышляли хищением нефти путем производства врезки в нефтепровод АО "КазТрансОйл". В результате противоправных действий похищены сотни тонн нефти. Кроме того, нарушены физические и эксплуатационные характеристики нефтепровода, восстановление которых потребует десятки миллионов тенге. Установлено, что похищенная нефть сбывалась в страны ближнего зарубежья по поддельным документам", - сообщает источник.

По данным источника, ведется досудебное расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 188 УК РК (Кража) и частью 4 статьи 197 УК РК (Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения).

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия, по результатам которых материалы будут направлены в суд.

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